RB Leipzig – FC Bayern München: DFB macht es offiziell! Jetzt wissen alle Bescheid

Ist es am 32. Spieltag schon so weit? Fußball-Deutschland schaut am Samstag (3. Mai, 15.30 Uhr) nach Sachsen. Dort kann der FC Bayern München sich gegen RB Leipzig die deutsche Meisterschaft sichern. Selbst ein Unentschieden würde zum Titel reichen.

Für das Top-Spiel an diesem Bundesliga-Spieltag zwischen RB Leipzig und FC Bayern München hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auch eine Entscheidung getroffen. Vor dem Spiel wissen jetzt alle Bescheid.

RB Leipzig – FC Bayern München: DFB-Entscheidung offiziell

Einer will in die Champions League, der andere die deutsche Meisterschaft: RB Leipzig empfängt den FC Bayern München. Die „Roten Bullen“ wollen wieder auf einem Champions-League-Platz und auch in der kommenden Spielzeit in der Königsklasse spielen. Der FCB hingegen kann die deutsche Meisterschaft perfekt machen.

Das Team von Trainer Vincent Kompany hat drei Spieltage vor dem Ende acht Zähler Vorsprung auf Vorjahresmeister Bayer Leverkusen. Bei einem Auswärtssieg ist alles entschieden, und die Werkself kann die Münchener dann bei zwei verbleibenden Spielen nicht mehr einholen. Gleiches gilt auch bei einem Unentschieden, dafür müsste Leverkusen allerdings sein Auswärtsspiel beim SC Freiburg verlieren. Bei einem Bayer-Sieg und FCB-Unentschieden ist noch alles möglich.

Deshalb werden viele Blicke auf das Spiel in Leipzig gerichtet sein. Für die brisante Begegnung hat der DFB nun mitgeteilt, wer die Partie leiten wird. Felix Zwayer wird der Unparteiische des Spiels sein.

Schiedsrichter steht fest

Es ist bereits das dritte Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München, das Zwayer leiten wird. Beide Partien hat der FCB für sich entschieden. Zwayer gilt als einer der besten Schiedsrichter in Deutschland und macht selten grobe Fehler.

Als seine Assistenten werden Robert Kempter und Christian Dietz im Einsatz sein. Der vierte Offizielle ist Max Burda. Im Kölner Keller sitzen an den VAR-Monitoren Tobias Welz und Vanessa Kaminski, die sich mögliche strittige Szenen des Topspiels anschauen werden.