FC Bayern München: Mysteriöse Worte – kommt es zum nächsten Transfer-Hammer?

Dieser Transfer-Doppelschlag dürfte von den Fans des FC Bayern München kritisch beäugt werden. Mit Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui lässt der Rekordmeister zwei Stars ziehen. Insbesondere der Verkauf des Innenverteidigers überrascht angesichts seiner Qualitäten (hier mehr dazu lesen).

Nachdem der FC Bayern München auf Shopping-Tour gegangen ist, könnten noch weitere Abgänge dieser Art folgen. Im Fokus steht derzeit einmal mehr Leon Goretzka. Könnte sich der Abgang des Mittelfeldstars anbahnen?

FC Bayern München: Bleibt Goretzka?

Hinter dem Champions-League-Helden von 2020 liegen schwierige Wochen und Monate. Schon seit Längerem ist er bei den Münchenern nicht mehr gesetzt. Das scheint sich auch unter dem neuen Trainer Vincent Kompany bisher nicht geändert zu haben.

Zudem verpasste Goretzka die Europameisterschaft im eigenen Land. Julian Nagelsmann, der ihn einst beim FC Bayern München trainierte, fand für Goretzka keine Verwendung mehr. Den Lauf bis ins Viertelfinale gegen Spanien musste er von der heimischen Couch aus verfolgen.

Zwar hat Goretzka beim Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2026, doch seit Längerem gibt es Abgangsgerüchte. Auch, weil die Konkurrenz im Mittelfeld riesig ist und mit der Verpflichtung von Joao Palhinha noch größer geworden ist.

Freund äußert sich

Kurz vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal ergreift jetzt Sportdirektor Christoph Freund das Wort. Er will nichts davon gesehen haben, dass sich Goretzka hängen lässt oder den Eindruck eines Abgangs vermittelt. „Leon gibt Gas im Training“, sagte Freund – kurz nachdem Goretzka im Test gegen Tottenham 90 Minuten auf der Bank geschmort hatte.

Allerdings: Ausschließen will Freund nichts. Über einen möglichen Verkauf des Spielers sagt der Sportdirektor: „Wir werden sehen.“ Ein Dementi klingt sicherlich anders. Ob Goretzka also schon in diesem Sommer einen neuen Arbeitgeber findet?