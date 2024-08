Bayern München kassiert bitteren Rückschlag – BVB schaut genau hin

Nach der enttäuschenden Vorsaison haben alle einen Großangriff auf dem Transfermarkt vom FC Bayern München erwartet. Der Rekordmeister legte richtig beeindruckend los, doch inzwischen sind die Transferpläne ins Stocken geraten. Anders als der BVB muss Bayern jetzt sogar eine bittere Absage einstecken.

Der Wunschtransfer des FC Bayern München ist offenbar geplatzt: Jonathan Tah wird in diesem Sommer nicht nach München wechseln. Diese Transferentwicklung werden auch die Konkurrenten um Borussia Dortmund ganz genau beobachten.

Bayern München kassiert Absage von Tah

Schon seit Wochen ist der FC Bayern München an Tah dran. Der Innenverteidiger von Meister Bayer Leverkusen sollte der neue Stabilisator der Münchner Defensive werden, wird es aber wohl nicht.

Nach Informationen des „kicker“ ist ein Transfer von Tah nach München geplatzt. Dem Rekordmeister fehlt das Geld. Es müsste beispielsweise erst Matthijs de Ligt verkauft werden, um Platz für Tah zu machen. Zudem soll in der Führungsetage nicht jeder restlos überzeugt sein von Tah.

Damit bekommt Bayern, anders als Borussia Dortmund, nicht seinen Wunschspieler für die Innenverteidigung. Der BVB konnte bereits vor Wochen den Transfer von Waldemar Anton eintüten.

Rekordmeister steckt im Transferstau

Nach den frühen Verpflichtungen von Hiroki Ito, Michael Olise und Joao Palinha sind die Transferpläne des FC Bayern München kurz vor Saisonstart ins Stocken geraten. Gerade mit Verkäufen tut sich der Klub aus dem Süden Deutschlands mächtig schwer.

BVB, Leverkusen und Leipzig werden ganz genau hinschauen, was sich in diesem Transfersommer noch bei den Münchner passiert. Viele haben erwartet, dass Bayern nach der titellosen Saison auf dem Transfermarkt so richtig zuschlägt.