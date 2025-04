FC Arsenal – Real Madrid: UEFA macht Entscheidung offiziell – jetzt steht es fest

Die derzeitige Nummer zwei Englands trifft auf die derzeitige Nummer zwei in Spanien: Das Spiel FC Arsenal – Real Madrid verspricht ein ganz enges Duell, beide Team wollen unbedingt ins Halbfinale der Champions League. Doch vor allem aufseiten der Londoner fehlen reihenweise Stammspieler verletzungsbedingt.

Vor dem Hinspiel zwischen dem FC Arsenal und Real Madrid hat die UEFA eine wichtige Entscheidung öffentlich gemacht. Der europäische Fußballverband veröffentlicht, wer der Schiedsrichter für diese Partie sein wird.

FC Arsenal – Real Madrid: Wichtige Entscheidung steht

Erstmals seit 19 Jahren treffen der FC Arsenal und Real Madrid in einem Champions-League-Spiel aufeinander! 2006 setzte sich der FC Arsenal im Achtelfinale durch, jetzt kommt es erst zum zweiten zu einem Duell zwischen diesen beiden Teams.

Schiedsrichter der Partie wird Irfan Peljto. Der 40-jährige FIFA-Schiedsrichter wird beide Team zum ersten Mal in der Champions League pfeifen. Sowohl die Engländer als auch die Spanier haben in der Königsklasse unter dem Bosnier noch nicht gespielt. Einzig Arsenal hat Peljto zweimal in der Europa League gepfiffen. Beide Spiele konnten die „Gunners“ für sich entscheiden.

Peljto hat bereits einige Champions-League-Partien gepfiffen, in dieser Saison leitete er sechs Partien. Kurios: In fünf dieser sechs Königsklassen-Spielen gab der Bosnier einen Elfmeter. Dazu vergab er 15 Gelbe Karten und einen roten Karton.

Wer setzt sich im CL-Kracher durch?

Die Partie zwischen den „Gunners“ und den „Königlichen“ dürfte enorm intensiv werden. Beide Mannschaften sind für ihren offensiven Ansatz bekannt, beide Teams haben enorm starke Spieler in den eigenen Reihen. Dazu wollen sich beide Teams eine optimale Ausgangslage für das Rückspiel erarbeiten. Peltjo dürfte also einiges zu tun bekommen.

Ob er gar auch in diesem Spiel auf den Punkt zeigen muss und wie viele Karten er verteilen wird, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Die Fans beider Vereine haben diesem Spiel schon wochenlang hingefiebert – so langsam wird es in der Königsklasse so richtig heiß.