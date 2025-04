FC Bayern München – Inter Mailand: Offiziell! UEFA trifft wichtige Entscheidung

In der Bundesliga sieht es für den FC Bayern München schon sehr ordentlich aus, nun soll es auch erfolgreich in der Champions League weitergehen. Der FCB bekommt es im Viertelfinale mit Inter Mailand zu tun.

Im Hinspiel am Dienstag (8. April, 21 Uhr) will sich der FC Bayern München gegen Inter Mailand in eine gute Ausgangslage bringen, um beim italienischen Top-Klub kommende Woche das Halbfinale perfekt zu machen. Vor dem Spiel hat die UEFA eine wichtige Entscheidung getroffen.

FC Bayern München – Inter Mailand: Jetzt ist es offiziell!

In ihren Ligen sind sowohl der FC Bayern München als auch Inter Mailand Tabellenführer. Neben dem Meistertitel wollen beide Teams aber auch den Henkelpott holen. Nur einer darf nach dem Viertelfinale weiter davon träumen. Die andere Mannschaft muss sich aus der Königsklasse verabschieden.

Für das Top-Spiel der beiden Traditionsteams ist von der UEFA eine Entscheidung offiziell gefallen. Der Schweizer Sandro Schärer wird die Begegnung leiden. Unterstützt wird der Unparteiische dabei von Stephane De Almeida und Jonas Erni, die die Linienrichter sind. Der vierte Offizielle ist Lukas Fähndrich. Auch der Mann am VAR-Monitor ist ein Schweizer. Fedayi San soll sich knifflige Entscheidungen anschauen. Unterstützt wird er vom Niederländer Pol van Boekel.

Mit Schärer hat die UEFA einen der aktuell wohl besten Schiedsrichter Europas ausgewählt. Der Schweizer leitet seit 2020 Champions-League-Spiele. Beide Teams haben bereits Erfahrungen mit ihm gemacht.

Schweizer leitet das Duell

In seiner Premieren-Saison in der Königsklasse war Schärer beim Gruppenspiel des FC Bayern München gegen Lokomotive Moskau der Schiedsrichter. Der FCB entschied das Spiel mit 2:0 für sich. Inter Mailand kennt den Schweizer ebenfalls gut, spielte zwei Partien unter seiner Leitung. 2022 gewannen die Italiener mit 2:0 beim FC Viktoria Pilzen und trennten sich 2023 0:0 gegen Real Sociedad.

Für Schärer wird es das 16. Spiel in der Königsklasse sein. Insgesamt zeigte er dabei 55 Gelbe Karten und stellte dabei drei Spielern einen Platzverweis aus. Viermal zeigte Schärer auf den Elfmeterpunkt.