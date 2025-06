FC Bayern München: Star-Abgang bahnt sich an! Missverständnis vor dem Ende?

Der FC Bayern München könnte sich im Sommer von Min-jae Kim trennen. Der Südkoreaner überzeugt trotz Vorschusslorbeeren nicht. Erst 2023 von SSC Neapel für 50 Millionen Euro verpflichtet, fand er beim deutschen Rekordmeister nie vollständig ins Team.

Nun besteht großes Interesse an dem Innenverteidiger des FC Bayern München. Ist es schon in den kommenden Wochen soweit? Damit würde auch ein Missverständnis zu Ende gehen.

FC Bayern München: Kim-Abgang in diesem Sommer?

Zu den möglichen Interessenten zählen Klubs wie Inter, AC und Juventus Turin sowie Newcastle United oder der FC Chelsea. Besonders Paris Saint-Germain zeigt offenbar großes Interesse. Laut „footmercato.net“ soll PSG-Berater Luis Campos bereits erste Gespräche mit Kims Beratern geführt haben. Auch Al-Nassr wird als Käufer gehandelt.

Die Bayern würden Kim wohl bei einem guten Angebot ziehen lassen. Als mögliche Ablöse gelten weiterhin rund 50 Millionen Euro. Laut „Bild“ hat ein Treffen zwischen PSG und Kims Agenten aber noch nicht stattgefunden. Trotzdem verfolgt PSG-Berater Campos den Südkoreaner schon seit seiner Zeit bei Fenerbahce.

Perspektiven für Kim beim FC Bayern München

Der FC Bayern München würde laut Berichten Coach Vincent Kompany einverstanden sein, Kim bei einem Wechsel keine Steine in den Weg zu legen. In diesem Fall könnte Maxime Estéve verpflichtet werden. Obwohl Kim auch einen Verbleib in München in Betracht zieht, könnte das PSG-Interesse seinen Wechselwillen neu beleben.

Kims Vertrag beim FC Bayern München läuft bis 2028. Laut „Sport Bild“ ist die Serie A wohl keine Option mehr für ihn. Ein Wechsel zum französischen Topklub PSG könnte aber zum Wendepunkt werden. Nun bleibt abzuwarten, ob ein konkretes Angebot des Champions-League-Siegers in den kommenden Wochen eingeht.

