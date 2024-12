FC Bayern München: Fans laufen Sturm nach Enthüllung – „Desaster“

Jedes Jahr warten die Fans des FC Bayern München gespannt auf den ersten Blick durch das Schlüsselloch. Nun scheint es wieder so weit zu sein. Erste Details zum Heim-Trikot der nächsten Saison sind offenbar geleakt worden.

Was sie zu sehen bekommen, sorgt aber überhaupt nicht für Begeisterung. Im Gegenteil! Die Enthüllung sorgt für Entsetzen. Viele Fans des FC Bayern München gehen auf die Barrikaden.

FC Bayern München: Enthüllung sorgt für Entsetzen

In Sachen Trikot-Leaks ist auf „Footy Headline“ in der Regel Verlass. Veröffentlicht das Portal einen Leak, liegt es in aller Regel richtig. In diesem Fall aber wünschen sich die meisten FCB-Fans, dass die Seite falsch liegt. Denn was die Seite als Heim-Trikot des Rekordmeisters für die kommende Saison 2025/26 geleakt hat, findet bei den Wenigsten Anklang.

Nach anhaltenden Protesten der Fanszene hat Adidas offenbar eingelenkt, das Heim-Trikot wieder im traditionellen rot und weiß zu gestalten. Wie das vom Ausrüster offenbar umgesetzt wurde, stößt allerdings mehr auf Entsetzen als auf Vorfreude.

„Jesus, sieht das schlimm aus“

Auf der Brust, angelehnt an das Trikot von 2006, wird es am Bauchteil wild. Wie Blut läuft das rot aus, wird zu weiß. Ein Anblick wie im Horror-Film – und genauso schön finden die Anhänger des FCB das angebliche Trikot der kommenden Saison auch. Die Reaktionen sind ziemlich eindeutig:

„Das ist so, so, so schlecht“

„Jesus, sieht das schlimm aus“

„Oh nein!“

“Das ist ein dickes, fettes NEIN!“

„Das sieht aus, als würde einer bluten“

„Ein Desaster!“

Eine Feinheit, die man erst bei genauerem Hinsehen entdeckt: Laut des Leaks soll dieser umstrittene Übergang von rot zu weiß im Heim-Trikot des FC Bayern München ein „M“ darstellen, eine Anlehnung an den Anfangsbuchstaben der Heimatstadt des Vereins.