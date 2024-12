Borussia Dortmund: Bayern-Ultras entschuldigen sich bei BVB-Fans – „Beschämend und peinlich“

1:1 trennten sich Borussia Dortmund und Bayern München im „Klassiker“. Ein Ergebnis, das für beide Seiten nicht Fisch, nicht Fleisch war. Schon kurz nach Abpfiff gab es in der Fanszene des Rekordmeisters aber ein anderes dominierendes Thema als das Ergebnis.

Ultras von Borussia Dortmund hatten während des Prestigeduells mit einem Kondolenzplakat dem verstorbenen Bayern-Ultra Sonja gedacht. Diese Ehr-Erbietung sorgte bei den FCB-Fans für großen Respekt. Was zeitgleich im Gästeblock geschah, ließ die Ultras von Bayern München aber frustriert und sauer zurück.

Borussia Dortmund: Bayern-Ultras entschuldigen sich

Die BVB-Fans kennen diesen Schmerz. Anfang des Jahres hatte Ultra Marcel einen langen Kampf gegen eine schwere Krankheit verloren. Die Anteilnahme der Südtribüne und der ganzen Fangemeinde war überwältigend. Nun hatten die Bayern einen schweren Verlust aus ihrer Mitte zu betrauern. Im Oktober erlag FCB-Ultra Sonja einer langen, schweren Krankheit.

„Sonja war ein absolutes Original – stark, liebevoll, loyal und stets für andere da“, schrieb die führende Ultra-Gruppe „Schickeria“ in ihrem Stadionflyer „Südkurvenbladdl“. „Besonders in schweren Zeiten konnte man sich immer auf Sonja verlassen. Sie war eine echte Freundin – immer bereit zu unterstützen, zuzuhören oder einfach nur da zu sein.“

„Können uns bei Sonja und TU nur entschuldigen“

Auch die BVB-Ultras nahmen Anteil. Beim Duell gegen die Münchener schickten sie einen letzten Gruß an die Verstorbene und ernteten dafür großen Respekt aus dem Gästeblock. „Ein großes Dankeschön richten wir an The Unity, die per Spruchband unserer verstorbenen Freundin Sonja gedachte“, so die Schickeria – nur um anschließend ganz andere Töne anzuschlagen.

„Absolut beschämend und peinlich ist, dass währenddessen im Gäste-Oberrang ein ‚BVB-H*rensöhne‘ angestimmt wurde. Dafür können wir uns bei Sonja und TU nur entschuldigen.“ Eine deutliche Botschaft in Richtung des Konkurrenten, die gerade unter Ultras eine Seltenheit darstellt.