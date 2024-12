Borussia Dortmund: Es wird ernst! Nach dem Bayern-Spiel drohen heftige Konsequenzen

Es war einmal mehr ein wildes Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Tore, strittige Szenen und VAR-Ärger: Der „Klassiker“ sorgte wieder einmal für viel Aufregung.

Bei einer Szene wüteten die Fans von Borussia Dortmund. Leroy Sane droht wegen eines Vergehens noch ein heftiges Nachspiel. Der Nationalspieler könnte vom DFB nachträglich gesperrt werden.

Borussia Dortmund: Sane droht Ärger

Was war passiert? In den sozialen Netzwerken kursierte plötzlich eine Szene aus dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München (1:1), in der Sane seinen Gegenspieler Pascal Groß mit dem Ellbogen ins Gesicht trifft. Der BVB-Profi machte daraus allerdings keine Nummer, spielte ganz normal weiter.

Weder Schiedsrichter Sven Jablonski noch der VAR, wo Benjamin Brand zuständig war, bemerkten die Szene. Deshalb hatte Sane ganz schön viel Glück, dass er hierfür nicht bestraft wurde. Der Offensivspieler wäre wegen dieser Tätlichkeit wohl vom Platz geflogen.

Dafür droht aber jetzt ein Nachspiel. Der DFB-Kontrollausschuss überprüft die Aktion von Sane. Es sei eine Vorstufe, bevor dann offiziell Ermittlungen eingeleitet werden können. Der Profi des FC Bayern München könnte jetzt nachträglich sanktioniert werden.

Sperre für Sane?

Sollte der Ausschuss jetzt entscheiden, die Ermittlungen gegen Sane aufzunehmen, entscheidet am Ende das DFB-Sportgericht über eine Strafe – im heftigsten Fall eine Spielsperre. Auch Borussia Dortmund und die Fans werden ganz genau hinschauen.

Für den ehemaligen FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer ist klar, dass Sane in besagter Situation mit Fortuna im Bunde war. Er sagte der „Bild“: „Wenn Groß sich fallen lässt und das Gesicht hält, so wie das heutzutage die meisten Spieler machen, wird das wahrscheinlich als Tätlichkeit gewertet. Wenn es der Schiedsrichter und der VAR gesehen haben – geht es nur durch, wenn man es als Reflex wertet. Da hat Sané Glück gehabt.“