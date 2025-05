Bayern München nimmt Superstar ins Visier – kommt es zum Hammer-Wechsel?

Am Freitagabend (23. Mai) flatterte die Hammer-News rein, dass Florian Wirtz Bayern München abgesagt habe. Der DFB-Superstar soll einen Wechsel zum FC Liverpool favorisieren und noch in diesem Sommer nach England wechseln.

Für den deutschen Rekordmeister ist das ein herber Schlag, war Wirtz doch das Transferziel Nummer eins. Doch es scheint, als hätte Bayern München Alternativen parat. Nun taucht ein spannender Name auf.

Bayern München an Mailand-Star dran

2019 wechselte er für knapp 50 Millionen Euro von OSC Lille zur AC Mailand. In den vergangenen sechs Jahren hat sich Rafael Leao zu einem echten Top-Angreifer entwickelt. Der Portugiese ist sowohl für die Rossoneri als auch für seine Nationalmannschaft ein ganz wichtiger Akteur. Doch im Sommer bahnt sich ein Abgang an – auch, weil Mailand in der kommenden Saison wohl nicht international spielen wird.

Doch wohin zieht es Leao nach seiner langen Zeit in Italien? Plötzlich wird der FC Bayern als möglicher neuer Klub gehandelt. Laut „Sky“ sollen die FCB-Bosse konkretes Interesse an dem 25-Jährigen zeigen.

++ FC Bayern München: Fans fallen vom Glauben ab – Champions-League-Knall offiziell ++

Der deutsche Rekordmeister möchte einen neuen Linksaußen verpflichten und Leao gehört zweifelsohne zu den besten Spielern auf dieser Position. Bayern-Boss Max Eberl pflegt zudem ein enges Verhältnis zu Leao-Berater Jorge Mendes.

Dicke Ablöse für AC-Star?

Sein Profil dürfte für die Bayern enorm interessant sein: Er ist enorm schnell, sehr dribbelstark und trickreich, verfügt zudem über einen klasse Abschluss. Das große Problem könnte eine mögliche Ablöse werden. Leaos Vertrag in Mailand läuft noch bis 2028, eine Ausstiegsklausel gibt es wohl nicht.

Weitere News:

So werden die Münchener wohl mehr als 80 Millionen für den portugiesischen Superstar auf den Tisch legen müssen. Ob der FCB diesen Schritt geht? Fakt ist: Dieser Wechsel würde in Europa für mächtig Aufsehen sorgen. Gemeinsam mit Michael Olise, Jamal Musiala und Harry Kane könnte er ein ganz gefährliches Offensiv-Quartett bilden.