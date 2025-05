FC Bayern München: Fans fallen vom Glauben ab – Champions-League-Knall offiziell

Souverän hat sich der FC Bayern München in der Bundesliga nach einem Jahr Abstinenz wieder die Meisterschaft gesichert. Hochverdient zieht der deutsche Rekordmeister damit auch wieder in die Champions League ein. Alles andere wäre auch eine Katastrophe.

In der Königsklasse sollen eigentlich die besten Mannschaften Europas spielen. Doch in der kommenden Saison könnte der FC Bayern München auf einen Verein treffen, der die Qualifikation in seiner Liga wirklich gar nicht verdient hatte – jetzt aber trotzdem das Ticket gelöst hat.

FC Bayern München: Möglicher Gegner bekannt

Manchester United und Tottenham Hotspur erleben in England eine Saison zum Vergessen. Die eigentlichen Spitzenteams werden die Spielzeit im Tabellenkeller beenden, liegen derzeit auf den Plätzen 16 und 17. Und doch hat die Saison zumindest für die Tottenham Hotspurs ein gutes Ende.

Am Mittwochabend (21. Mai) standen sich beide Teams im Finale der Europa League gegenüber. Der Sieger des Wettbewerbs zieht in die Champions League ein und kann dort unter anderem auf den FC Bayern München treffen. Letztlich konnten die Tottenham Hotspurs die Partie für sich entscheiden und das Ticket für die Königsklasse lösen.

Fans entsetzt

Eine Tatsache, die so manchen Fan entsetzt. Insbesondere die erste Halbzeit bot spielerisch kaum etwas. Erst kurz vor der Pause sorgte (ausgerechnet) ein Eigentor für das erste echte Highlight. Viele Fans waren allerdings da schon genervt und haderten damit, dass eines dieser Teams kommende Saison Champions League spielt.

„Dass eine dieser Mannschaften sich durch den Sieg heute für die Champions League qualifiziert, ist eine Frechheit!“

„Fußballerisch ein bisher erbärmliches Finale.“

„Junge ist das Fußballerische Niveau erbärmlich, da könnte man fast meinen hier spielen zwei Abstiegskandidaten gegeneinander…“

„Für ein Finale ist das spielerisch gar nicht mal so gut…“

FC Bayern München: Leihgabe triumphiert

Letztlich setzten sich die Tottenham Hotspurs um die Bayern-Leihgabe Mathys Tel mit 1:0 durch. Dabei war aber auch die zweite Halbzeit kaum von spielerischer Glanzleistung geprägt. Für Tottenham geht es also in der Champions League weiter – vielleicht mit einem Duell gegen Bayern München.