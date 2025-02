FC Bayern München: Star-Beben! Bayern-Bosse ziehen die Reißleine

Beim FC Bayern München überschlagen sich in diesen Tagen einmal mehr die Ereignisse: die (sportlichen) Wochen der Wahrheit laufen auf Hochtouren, in der kommenden Woche steht das Champions-League-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen an. Dazu steckt der FCB weiter mitten in einigen Vertragsverhandlungen.

Das ganz große Thema derzeit ist die mögliche Vertragsverlängerung von Bayern-Superstar Joshua Kimmich. Der FC Bayern München möchte unbedingt mit ihm verlängern – aber nicht mehr zu jedem Preis!

FC Bayern München: Bosse ziehen Kimmich-Angebot zurück!

Das ist eine ganz dicke Überraschung! Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, haben die FCB-Bosse rund um Max Eberl und Christoph Freund ihr Vertragsangebot für eine mögliche Kimmich-Verlängerung zurückgezogen!

Alles deutete darauf hin, dass Kimmich auch über den Sommer hinaus bei den Bayern spielen wird. Doch dieses Szenario steht plötzlich auf ganz wackligen Füßen! Das Angebot über 20 Millionen Euro Jahresgehalt und mit einer Laufzeit bis 2028 gelte ab sofort nicht mehr.

Sollte Kimmich „morgen“ ins Büro kommen, hätte der ausgehandelte Vertrag noch Bestand, heißt es bei „Sky“. Wenn er erst in drei bis vier Wochen kommen sollte, ist fraglich, ob es zu einer Einigung kommt. Eine Vertragsverlängerung ist damit noch keineswegs vom Tisch und doch haben die Bayern-Bosse ihren Standpunkt sehr deutlich gemacht.

Verlässt Kimmich den FCB nun tatsächlich?

Die Entscheidungsfindung des DFB-Kapitäns hat aus Sicht der Bayern schlichtweg zu lange gedauert. Nun müssen alle Parteien die Verhandlungen von vorne beginnen – der Poker spitzt sich zu! Sollte es zu keiner Einigung kommen, würde Kimmich „seinen“ FC Bayern im Sommer ablösefrei verlassen. Dabei gilt er eigentlich als neuer FCB-Kapitän, sollte Manuel Neuer dieses Amt in naher Zukunft abgeben oder gar aufhören.

Plötzlich scheint ein Abgang sehr realistisch. Wie die Kimmich-Seite auf diesen Schritt des Vereins reagiert, bleibt abzuwarten. In der Vergangenheit gab es rund um Kimmich bereits lose Wechselgerüchte – der FC Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain und einige Premiere-League-Klubs würden die Situation genaustens verfolgen. Einen Spieler vom Kimmich-Format „zum Nulltarif“ zu bekommen, wäre in für jeden Verein ein enormer Coup.