FC Bayern München: Bittere Gewissheit für Kompany – jetzt steht es fest

Nach dem überzeugenden 4:0-Sieg des FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt steht für den deutschen Rekordmeister gleich das nächste Topspiel vor der Brust. Am Freitag (28. Februar, 20.30 Uhr) geht es gegen den VfB Stuttgart.

Mit Blick auf dieses wichtige Spiel bestimmte in den letzten Tagen vor allem ein Thema das Geschehen beim FC Bayern München: die Verletzung von Joshua Kimmich. Nun ist die Entscheidung um einen möglichen Ausfall gefallen.

FC Bayern München: Kimmich verpasst Topspiel

Der FCB wird gegen den VfB auf seinen Mittelfeldstrategen verzichten müssen! Wie FCB-Coach Vincent Kompany selbst erklärte, wird Kimmich das Spiel in Stuttgart verpassen. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft wird nicht rechtzeitig fit.

„Er wird nicht mitreisen, außer es passiert noch ein Wunder. Das Spiel kommt normalerweise für ihn zu früh“, sagte Trainer Vincent Kompany am Donnerstag (27. Februar). Kimmich war am Sonntag beim 4:0 gegen Eintracht Frankfurt noch vor der Halbzeit wegen einer Sehnenreizung am Oberschenkel ausgewechselt worden.

Kimmich hatte – trotz einer kurzen Sommerpause aufgrund der EM – bisher jede einzelne Minute gespielt. Das letzte Mal verpasste Kimmich im Februar 2024 ein Spiel – damals aufgrund einer Schulterverletzung. Ob Kimmich auch in der Champions League gegen Leverkusen (Mittwoch, 05. März, 21 Uhr) wieder auflaufen kann, ist noch ungewiss.

Rückt Goretzka nun wieder in die Startelf?

Kompany muss sich nun festlegen, wer für Kimmich in die Startelf der Bayern rücken wird. Alles deutet darauf hin, dass Leon Goretzka neben Aleksander Pavlovic beginnen wird. Pavlovic dürfte dann in die Kimmich-Rolle schlüpfen, während Goretzka für offensive Dynamik sorgen soll.

„Wir werden das mit unserem Kader lösen. Ich habe totales Vertrauen in die Jungs, die spielen“, betonte Kompany. Es sei ja in dieser Saison nicht das erste Mal, dass ein Führungsspieler fehle. Man habe auch die Ausfälle von Harry Kane, Jamal Musiala, Alphonso Davies oder Dayot Upamecano kompensieren können.