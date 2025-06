FC Bayern München: Wunschkandidat! Bosse haben Top-Transferziel auserkoren

Beim FC Bayern München gibt es derzeit ein großes Thema: Wer wird der nächste Star-Neuzugang auf den Flügeln? Eines ist klar: Superstar Michael Olise ist auf der rechten Seite gesetzt. Nun sucht man für die linke Seite nach einem ebenbürtigen Spieler.

Mit Serge Gnabry und Kingsley Coman plant der Klub auf dieser Position offenbar nicht mehr langfristig. Was mit Leroy Sane geschieht, ist noch offen. Immer mehr Namen kursieren – doch ein Star scheint jetzt die Favoritenrolle beim FC Bayern München einzunehmen.

FC Bayern München: Er soll es werden

Rafael Leao, Nico Williams, Kaoru Mitoma? Nein, der Wunschkandidat der Bayern heißt offenbar Bradley Barcola. Laut Berichten von „Sky“ ist der 22-jährige Franzose von Paris Saint-Germain der absolute Favorit der Bayern-Bosse. Die Verpflichtung des Superstars dürfte jedoch alles andere als einfach werden.

Barcola hat bei PSG noch einen Vertrag bis 2028 – und keine Ausstiegsklausel. Das bedeutet, dass die Münchener in offene Verhandlungen mit dem amtierenden Champions-League-Sieger treten müssen. Erste Treffen und Gespräche soll es bereits gegeben haben, konkret wurde es jedoch noch nicht.

Barcola: Ein aufstrebender Superstar

Aber warum ist Bradley Barcola für den FC Bayern so interessant? Seine beeindruckenden Statistiken sprechen für sich: In dieser Saison erzielte er 21 Tore und lieferte 19 Vorlagen in allen Wettbewerben für PSG. Mit seinen 22 Jahren gilt er zudem als Spieler mit enormem Entwicklungspotenzial.

Barcola ist ein klassischer inverser Außenspieler. Über die linke Seite zieht er gerne mit seinem starken rechten Fuß in die Mitte. Sein außergewöhnliches Tempo und seine ausgeprägte Technik machen ihn zu einer echten Waffe.

Die Bayern könnten von seiner aktuellen Situation profitieren: Bei PSG steht Barcola mit Desire Doue in starker Konkurrenz und geriet zuletzt öfter ins zweite Glied. Auch im Champions-League-Finale kam Barcola nur als Einwechselspieler zum Einsatz. Könnte sich hier ein Fenster für den FC Bayern München öffnen?