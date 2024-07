England – Slowakei: Drama in der Verlängerung! Fans trauen ihren Augen nicht

Die K.o.-Phase geht weiter und nimmt nun richtig Fahrt auf! Nachdem die Schweiz und Deutschland das Viertelfinalticket bereits buchen konnten, ist mit England nun ein weiteres Schwergewicht an der Reihe. Gegen die Slowakei möchten die „Three Lions“ unbedingt ins Viertelfinale einziehen.

Die Gefühlslagen könnten vor dem direkten Duell kaum unterschiedlicher sein. Die Slowakei befindet sich im kollektiven Jubelrausch, nachdem sie sich das erste Mal für eine EM-K.o.-Phase qualifizieren konnten. Bei den Engländern ist ob der enttäuschenden Leistungen pure Tristesse angesagt. Das Spiel England – Slowakei verspricht also enorm viel Spannung.

England – Slowakei im Live-Ticker: Hier alle Highlights

Kann die Slowakei den übermächtigen Gegner tatsächlich ärgern? Geht das slowakische EM-Märchen weiter oder kommen Jude Bellingham und Co. endlich in Fahrt und ziehen ins Viertelfinale ein? Wir begleiten für dich England – Slowakei im Live-Ticker. Hier verpasst du kein Highlight, kein Tor, keine strittige Entscheidung.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

England – Slowakei 2:1 (1:1)

Tore: 0:1 Schranz (25.), 1:1 Bellingham (90+5), 2:1 Kane (91.)

Schluss! England dreht das Spiel nach 90 Minuten enttäuschendem Fußball spektakulär und steht im Viertelfinale. Viele Fans, auch die Briten, können kaum glauben, dass man mit so viel Nicht-Leistung in diesem Turnier unter die besten Acht kommt. Die Slowaken liegen auf dem Platz, sind am Boden zerstört.

112.: Die Slowakei versucht alles, doch die Uhr tickt erbarmungslos gegen sie. Gibts hier noch einen Lucky Punch? Es wäre verdient.

HALBZEIT: Es geht in die kurze Pause der Verlängerung. Vor allem die Slowaken werden sich jetzt nochmal sammeln und durchatmen. Können sie noch einmal zurückschlagen? Die zweiten 15 Minuten dürften hochspannend werden.

97.: Was für wilde Minuten. England war eigentlich schon draußen, die Koffer waren gepackt. Doch dann kommt erst Bellingham und dann Kane und plötzlich deutet alles auf ein Viertelfinale zwischen England und der Schweiz hin.

91.: UND ENGLAND SCHLÄGT GLEICH NOCHMAL ZU! Kane mit dem 2:1, England dreht das Spiel. Es war keine Minute in der Verlängerung gespielt und der Bayern-Star schießt sein Team in Führung. Ist das bitter für die Slowaken. Ob sie sich davon nochmal erholen und zurückkommen können?

ENDE: Was ein Drama, es ist kaum zu glauben! Bellingham rettet seine Mannschaft und sein Land in die Verlängerung – was für ein unglaublicher Treffer. Der Last-Minute-Bellingham hat wieder zugeschlagen. Dieser Typ ist einfach unglaublich. Jetzt gehen die „Three Lions“ natürlich mit einem enormen Selbstbewusstsein in die Verlängerung – für die Slowakei ist bereits jetzt eine Welt zusammen gebrochen.

90+5: IST DAS UNGLAUBLICH!!!!! BELLINGHAM MIT DEM FALLRÜCKZIEHERTOR INS ENGLISCHE GLÜCK. Bellingham mit einem unfassbarem Treffer – es geht in die Verlängerung.

90.: Sechs Minuten gibt es obendrauf – Southgate steht nur noch an der Seitenlinie. Es scheint, als hätte er sein Schicksal bereits akzeptiert.

88.: Noch zwei Minuten plus Nachspielzeit – England steht kurz vor dem Aus und die Slowakei vor dem größten Erfolg der Verbandsgeschichte.

82.: Da ist die große Chance für die Engländer! Rice fasst sich ein Herz und schließt aus der zweiten Reihe ab, doch der Ball klatscht gegen den Pfosten. Es soll bis dato auch einfach nicht sein. Zu Unvermögen kommt nun auch noch Pech. Jetzt kommt Ezeh für Mainoo – kann er England noch retten?

80.: Nur noch zehn Minuten, England fehlen weiterhin die Tormöglichkeiten. Die Mannschaft von Gareth Southgate ist nur noch zehn Minuten davon entfernt, bereits nach dem Achtelfinale nach Hause fliegen zu müssen.

65.: Jetzt jubeln die Engländer – weil der von ihnen geforderte Cole Palmer eingewechselt wird. Dazu haben die „Three Lions“ mittlerweile weit über 70 Prozent Ballbesitz – ein Tor möchte jedoch nicht fallen. Die Zeit tickt gegen die Engländer.

52.: Auch wenn der Treffer letztlich nicht zählt: England ist jetzt viel aktiver, spielt schneller und kommt besser in die Offensive. Das schaut deutlich besser aus als in Halbzeit eins. Allerdings bleibt der Rückstand.

50.: England schlägt zurück! Die „Three Lions“ sind aufgewacht und kommen zum Ausgleich, Phil Foden schiebt nach einem Querpass von Trippier ein – doch greift der Schiedsrichter ein: Abseits. Es bliebt beim 0:1 aus Sicht der Engländer.

46.: Rein in Halbzeit zwei – Southgate verzichtet auf Wechsel. Angesichts der Leistung in der ersten Hälfte ist das durchaus überraschend.

HALBZEIT: England wirkt wie gehemmt, von Beginn an waren die Slowaken körperlich deutlich präsenter. Das Starensemble um Bellingham und Kane kann die spielerische Klasse weiterhin nicht ausspielen. In Halbzeit zwei bedarf einer großen Leistungssteigerung – den „Three Lions“ droht das Achtelfinal-Aus.

HALBZEIT: Und dann ist Pause, der Unparteiische bittet die Teams in die Kabinen. England enttäuscht weiterhin auf ganzer Linie – hier liegt eine dicke Sensation in der Luft.

37.: Von Southgates Team kommt weiterhin nicht viel – das ist ganz wenig. Die Engländer müssen sich dringend steigern, sonst erleben wir heute die erste Mega-Überraschung dieses Turniers.

27.: Diese Führung ist mehr als verdient, die Slowakei ist die klar bessere und engagiertere Mannschaft. Jetzt wird es ungemütlich für den EM-Finalisten aus 2021.

25.: TOOOOOOR FÜR DIE SLOWAKEI – DER UNDERDOG FÜHRT! Die Slowaken spielen einen Konter sehr stark aus, Strelec spielt einen schönen Steckpass auf Schranz und er schiebt dann zur Führung ein. Schon der dritte Treffer für ihn bei dieser EM – England in Schockstarre!

15.: Die Slowaken haben weitere dicke Chance, England ist gehörig unter Druck. Die „three Lions“ müssen das Spiel ringend beruhigen. Der Unparteiische verteilt indessen fröhlich weiter Verwarnungen, auch Bellingham und Kucka sehen gelb. Keine Tore, aber vier Gelbe Karten nach einer knappen Viertelstunde – irre.

7.: Und die erste dicke Chance für die Slowaken. Hansko kommt im Sechzehner zum Abschluss – der Ball geht jedoch knapp am Tor vorbei. Glück für England. Wenige Sekunden später sieht auch Mainoo die Gelbe Karte. Schon zwei Verwarnungen nach nicht einmal mehr zehn Minuten.

3.: Der erste bittere Rückschlag für die Engländer! Marc Guehi sieht früh im Spiel gelb – damit würde er in einem möglichen Viertelfinale gegen die Schweiz fehlen. Das wird ihn sicher ärgern.

1.Minute: Rein in Achtelfinale Nummer drei. Wer zieht ins Viertelfinale ein?

17.55 Uhr: Pickford beginnt doch, England kann durchatmen! Nun voller Fokus auf das Sportliche. Die Stimmung in Gelsenkirchen ist hervorragend. Jetzt geht es zu de Nationalhymnen.

17.40 Uhr: Bittere Nachrichten für England! Torhüter Jordan Pickford verletzt sich beim Warmmachen an der Hand und muss in die Katakomben, um sich behandeln zu lassen. Sein Einsatz steht auf der Kippe – und das kurz vor dem Anstoß.

17.32 Uhr: Noch knapp eine halbe Stunde bis zum Anpfiff. Die Fans haben große Erwartungen an die Southgate-Elf. Alles andere als ein souveräner Sieg wäre eine Überraschung und ein weiterer großer Diskussionspunkt auf der Insel.

17.14 Uhr: Die Slowakei beginnt wie folgt: Dubravka – Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko – Lobotka, Kucka, Duda – Haraslin, Strelec, Schranz

17.10 Uhr: Diese Elf schickt Southgate zu Beginn auf dem Rasen: Pickford – Walker, Stones, Guehi, Trippier – Mainoo, Rice, Bellingham – Foden, Kane, Saka. So kommt United-Youngster Kobbie Mainoo zu seinem EM-Startelfdebüt.

16.30 Uhr: Noch knapp 90 Minuten bis zum Anpfiff – die Arena auf Schalke füllt sich, die Anspannung steigt. Alles ist bereit für einen großen Fußballabend!

15.55 Uhr: Schiedsrichter des heutigen Spiels wird der türkische Unparteiische Halil Umut Meler sein. Dabei wird er von seinen Assistenten Emre Eyisoy und Kerem Ersoy unterstützt. Als vierter Offizieller fungiert Rade Obrenovic aus Slowenien. Video-Assistent ist der deutsche Schiedsrichter Marco Fritz.

14.43 Uhr: Schon jetzt steht fest: Der Sieger der Partie muss am kommenden Samstag (06. Juli) in Düsseldorf gegen die Schweiz ran. Die Nati konnte sich beeindruckend souverän mit 2:0 gegen Italien durchsetzen. Zunächst gilt es jedoch für England und die Slowakei, das heutige Spiel erfolgreich zu bestreiten.

14.00 Uhr: Denn anders als England hat die Slowakei eine – für ihre Verhältnisse – bärenstarke Vorrunde gespielt. Man konnte unter anderem gegen Belgien gewinnen und überzeugte durchweg. In einer komplett ausgeglichenen Gruppe reichte es letztlich nur für Platz drei – doch die Slowaken um Nationalcoach Francesco Calzona sind keineswegs zu unterschätzen.

13.35 Uhr: Die „Three Lions“ haben eine mehr als enttäuschende Vorrunde gespielt. Trotz des Gruppensieges und einer ungeschlagenen Gruppenphase konnte das Team von Nationalcoach Gareth Southgate noch überhaupt nicht überzeugen. Ganz im Gegenteil: England musste sich für die Leistungen und die Spielweise (zurecht) einiges anhören. In der K.o.-Phase muss das Starensemble rasch in Fahrt kommen – sonst droht schon gegen die Slowakei das frühe Aus.

Sonntag, 30. Juni, 12.45 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zu der Achtelfinalpartie England – Slowakei. Es ist eines der Achtelfinalpartien, in der die Favoritenrolle klar verteilt ist. Dennoch wollen beide Mannschaften unbedingt ins Viertelfinale der EM 2024. Um 18 Uhr ist Anstoß, gespielt wird in der Arena auf Schalke in Gelsenkirchen.