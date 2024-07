Kurz nach EM-Finale steht es fest: Superstar vor Hammer-Wechsel

Mit dem EM-Titel in der Tasche geht es für Alvaro Morata wohl nur wenige Tage später schon wieder weiter: Der spanische Stürmer steht offenbar kurz vor einem Wechsel nach Italien, in Kürze soll der Deal offiziell werden.

Am Montag (15. Juli) feierte Alvaro Morata noch mit den spanischen Fans in Madrid den EM-Triumph, am Dienstag (16. Juli) könnte er schon bei seinem neuen Klub unterschreiben. Der AC Mailand ist wohl sein Ziel.

Nach EM-Triumph: Morata vor Wechsel nach Italien

Als Kapitän führte Alvaro Morata die spanische Nationalmannschaft im EM-Finale aufs Feld und durfte am Ende dank des Treffers von Mikel Oyarzabal den Titel in die Höhe strecken. Schon vor dem Endspiel war aber fast sicher: Morata wird Spanien nach dem Turnier verlassen.

Schon während der EM sorgte er mit seinen Aussagen für Wirbel: „In Spanien ist es schwer für mich, glücklich zu sein. Ohne Zweifel bin ich außerhalb Spaniens glücklicher. Ich habe es schon oft gesagt. Vor allem, weil die Leute mich respektieren. In Spanien gibt es keinen Respekt vor irgendetwas und niemandem.“

+++ Nach Spanien – England ist es traurige Gewissheit – EM-Finale stürzt deutsche Fans in tiefen Frust +++

Nun lässt er offenbar Taten folgen: Die „Gazzetta dello Sport“ und „Sky Italia“ berichten übereinstimmend, dass der Wechsel von Morata zum AC Mailand auf der Zielgeraden ist. Demnach soll er sogar schon am Dienstag den Medizincheck bei den Rossoneri absolvieren.

Das könnte dich ebenfalls interessieren:

Milan: Morata soll Giroud-Nachfolger werden

Morata besitzt bei Atletico Madrid noch einen gültigen Vertrag bis 2026. Allerdings soll dieser eine Ausstiegsklausel in Höhe von 13 bis 15 Millionen Euro betragen. Diese wurde nun offenbar für einen Wechsel zum AC Mailand aktiviert. Dort soll er Oliver Giroud beerben. Der Franzose wechselt in die Major League Soccer zum Los Angeles FC.