Kurz vor Japantag 2025 geht die Nachricht um – DAS hat es noch nie gegeben

Es ist eines der größten Events in NRW. Beim Japantag (24. Mai) in Düsseldorf werden auch 2025 rund 600.000 Besucher erwartet. Die NRW-Landeshauptstadt wird dabei Schauplatz für japanische Kultur und Lebensart.

Das Highlight des Japantags ist wie immer das größte japanische Höhenfeuerwerk außerhalb Japans zum Abschluss des Events. Daneben gibt es zahlreiche Angebote, die mangels Zeit kaum an einem Tag wahrgenommen werden können. Deshalb hat sich Veranstalter „D.Live“ für dieses Jahr etwas Neues ausgedacht.

Japantag 2025 erweitert Angebot

Schon bei der letztjährigen Ausgabe war die Event-Fläche an der Rheinuferpromenade erweitert worden. Dabei hatte es erstmals einen Ninja-Parcours an der Unteren Rheinwerft gegeben. 2025 soll sich das Angebot nicht nur auf den Japantag beschränken.

Im Gespräch mit dem WDR kündigte eine Sprecherin von „D.Live“ an, das Rahmenprogramm dieses Mal auf mehrere Tage zu erweitern „Bisher hat man am Japantag ja kaum die Möglichkeit, das umfassende Angebot wirklich wahrzunehmen“, so Projektleiterin Kim Dorn. Sie kündigt an, dabei zahlreiche städtische und japanische Kulturinstitutionen in einer Japanwoche zu involvieren.

Details zur Japanwoche

So seien in ganz Düsseldorf Events, Ausstellungen und Aktivitäten mit Japanbezug geplant. Daran beteiligen sich etwa Museen und Galerien, aber etwa auch der Einzelhandel. Zudem wollen sich Düsseldorfer Clubs einbringen. So sollst du dich in einigen Clubs auf japanische Musik und die dazugehörige Popkultur freuen können.

Doch nicht nur in den Clubs der Stadt wird japanische Musik zu hören sein. Auch unter freiem Himmel kannst du dich auf ein besonderes Highlight freuen. Denn die J-Rock-Band „ReaL“ feiert am Japantag auf der Hauptbühne auf dem Burgplatzturm (ab 21.45 Uhr) ihre Europa-Premiere. Die Band um Sängerin Ryoko dürften Japan-Freunde durch Anime-Hits wie „Gintama“, „Pokémon“ oder „BORUTO“ kennen. Ihr erster Auftritt außerhalb Japans dürfte sowohl für die Band als auch für Zuschauende unvergesslich bleiben.