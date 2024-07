Nach Spanien – England ist es traurige Gewissheit – EM-Finale stürzt deutsche Fans in tiefen Frust

Ganz Europa, nein, die ganze Welt schaute am Sonntagabend nach Berlin. Das EM-Finale zwischen Spanien und England war nicht hochklassig, zog aber dennoch alle Fußballfans in seinen Bann.

Auch im Gastgeberland schauten alle ganz genau hin – allerdings mit viel Wehmut. Das Endspiel der EM 2024 brachte die bittere Gewissheit, die in Deutschland eigentlich niemand mehr wollte: Mit einem Sieg im Viertelfinale wäre der Weg zum Titel frei und der Pokal greifbar gewesen.

Spanien – England: Deutscher Frust beim EM-Finale

Alle sprachen von einem „vorgezogenen Finale“, als Deutschland bereits im Viertelfinale auf Spanien traf. Und alle sollten recht behalten. Weder vor noch nach diesem Topspiel konnte ein Team so überzeugen, wie die DFB-Elf und die Spanier es taten. Nur logisch, dass der Titel am Ende an den Sieger dieser Partie ging.

Großer Jubel beim verdienten Europameister, großer Frust in Deutschland. Die beiden Halbfinals und auch das Finale zeigten noch einmal ganz deutlich auf: Mit einem Sieg gegen Spanien wäre der Triumph bei der Heim-EM greifbar gewesen. Frankreich und England wären auch für die deutsche Elf absolut schlagbar gewesen. Bei vielen Fans schwelte dieser Gedanke die ganze Zeit im Hinterkopf, als sie Spanien – England schauten.

Zu bitter, denn knapper hätte die Niederlage gegen die Spanier kaum sein können. Der nicht gegebene Elfmeter in der Verlängerung und der Last-Minute-K.o. von Mikel Merino bescherten dem DFB-Team das vorzeitige Aus bei der EM 2024. Viele sind sich heute einig: Mit dem Quäntchen Glück in diesem „vorgezogenen Finale“ hätte Deutschland am Sonntagabend den Pokal in den Himmel gereckt. Und wie bei den Spaniern wäre es verdient gewesen.