Spanien – England: Nach dem Finale kippt plötzlich die Stimmung – „Nicht zu entschuldigen“

„It’s coming home“ sangen die englischen Fans vor dem EM-Finale Spanien – England (2:1). Nach dem verlorenen Finale 2021 gegen Italien sollte es dieses Jahr endlich klappen – der erste Titel seit 1966 war zum Greifen nah. Und doch zerplatze der Traum abermals.

In der 86. Minute erzielte der Spanier Mikel Oyarzabal das Siegtor für die Iberer – mit diesem Treffer versetzte er ganz England in Trauer, Leere und Wut. Diese Gefühle entluden die englischen Fans nach dem Endspiel Spanien – England vor allem auf einer Person: Gareth Southgate.

Spanien – England: Fans fordern das Southgate-Aus

Der 53-Jährige steht schon länger in der Kritik, seine minimalistische Spielweise ist vielen Fans ein Dorn im Auge. Mit der Klasse der Mannschaft muss man zwangsläufig einen Titel holen, finden Fans – das ist Southgate auch im vierten Versuch nicht gelungen. Bei der WM 2018 in Russland flog man in Halbfinale raus, bei der EM 2021 ging das Finale verloren, 2022 in Katar war nach dem Viertelfinale Schluss und nun setzte es die zweite Finalpleite seiner Amtszeit.

Für viele Engländer ist das nun genug. Der Tenor: Viermal versucht, viermal gescheitert – jetzt brauch es frischen Wind. Das machten einige Fans in den sozialen Netzwerken recht deutlich. Southgate muss sich einmal mehr heftige Kritik gefallen lassen. Und das, obwohl er nach dem Halbfinal-Sieg gegen die Niederländer (2:1) als Held gefeiert worden ist.

„Jeder andere Trainer hätte dieses Turnier mit unserem Kader gewonnen. Das ist nicht zu entschuldigen, eine riesige Enttäuschung“, heißt es auf „X“. „Ein starkes Team mit einem schwachen Trainer, das ist das Ergebnis. Werft ihn raus“, forderte ein England-Anhänger. Die Stimmen sind deutlich: Der Großteil der englischen Fußballwelt möchte einen neuen Nationalcoach.

Kommt es nun zum großen Trainer-Beben?

Southgates Vertrag läuft noch bis zum Ende des Jahres. Kurz nach dem Endspiel wollte er sich nicht zu seiner Zukunft äußern. Es scheint jedoch alles auf eine Trennung nach dem EM-Finale Spanien – England hinauszulaufen. Auch England-Legende Alan Shearer sieht diesen Schritt als notwendig an.

„Ich vermute, es wird Southgates letztes Spiel gewesen sein“, sagte der frühere Weltklasse-Stürmer. „Er hat uns vor drei Jahren ins Finale gebracht, auch in dieses wieder – und nicht gewonnen. Das wird ihn verletzen und vielleicht denkt er, es sei Zeit für jemand anderen“, ergänzte er. Bei vielen Fans hat Southgate jedenfalls jeden Kredit verspielt.