EM-Finale: Nach spanischem Triumph kommt es knüppeldick – Deutschland muss nun DAS ertragen

Der 14. Juli 2024 sollte für den deutschen Fußball zum großen Feiertag werden. Doch nach dem bitteren Viertelfinalaus war klar. Deutschland wird die Trophäe im eigenen Land nicht gewinnen. Stattdessen sind es einmal mehr die Spanier, die nach dem EM-Finale jubeln.

Denkbar knapp setzten sich die Iberer gegen das englische Starensemble (2:1) durch und holten abermals den EM-Pokal ins eigene Land. Für Deutschland war das EM-Finale wohl schwer zu ertragen – nach dem Abpfiff kam es dann besonders bitter.

EM-Finale: Triumph beschert Spanien alleinigen EM-Rekord

Spanien gewinnt die EM 2024! Das Team von Nationalcoach Luis de la Fuente krönt ein überragendes Turnier mit dem Titel und sich so zu den Königen Europas. An dieser Stelle hätten auch Julian Nagelsmann und seine Mannschaft gestanden – doch das DFB-Team verzweifelte wie schon so oft bei großen Turnieren am späteren Sieger.

Mit Blick auf den spanischen Triumph herrscht für Fußball-Deutschland nun auch die bittere Gewissheit: Der geteilte EM-Rekord für die meisten Siege ist dahin. Mit dem gewonnenen Finale in Berlin sicherte sich Spanien nach 1964, 2008 und 2012 nun zum vierten Mal den Pokal. Deutschland rutscht somit auf den alleinigen zweiten Platz – ausgerechnet im eigenen Land.

Deutschland konnte die EM 1972, 1980 (beide Mal als BRD) und 1996 gewinnen. Beim diesjährigen Heimturnier sollte der vierte Streich her, doch einmal mehr wurde Spanien zum Endgegner. Den Gastgeber im eigenen Land rausgekegelt und dann noch den EM-Rekord geklaut – Spaniens Sieg ist ein Stich ins deutsche Fußballherz.

Spanien-Stars räumen komplett ab

Neben dem EM-Pokal dürfen sich einige Spanien-Stars auch über Einzel-Auszeichnungen freuen. Mit drei Toren und zwei Vorlagen wurde Dani Olmo bester Scorer des Turniers. Der Leipzig-Star entschied sowohl das Viertelfinale gegen Deutschland (2:1) als auch das Halbfinale gegen Frankreich (2:1) fast im Alleingang.

Weitere News:

Dazu wurde Mittelfeld-Stratege Rodri von Manchester City zum Spieler des Turniers gewählt. Barcelona-Wunderkind Lamine Yamal sicherte sich den Youngster-Award. Auch er spielte eine überragende EM und hatte mit insgesamt fünf Torbeteiligungen einen enormen Anteil am spanischen Triumph.