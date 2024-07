EM 2024: Spanien erneut im Schiri-Glück? Fans reagieren nach Sieg eindeutig

In der ersten Halbzeit passierte lange nichts, die richtig großen Torchancen zwischen Spanien und England blieben aus. Doch in der zweiten Halbzeit nahm das EM-Finale an Fahrt auf, bis zur letzten Minute ging es hin und her.

Erst kurz vor Ende der regulären Spielzeit gab es für die Spanier Grund zum Jubeln. Mikel Oyarzabal erzielte das 2:1-Siegtor. Doch es hätte nicht knapper sein können. Denn lange wurde überlegt, ob sich der Torschütze zuvor im Abseits befand. Erst eine Grafik der UEFA brachte endgültig die Auflösung – ließ die Diskussion jedoch nicht enden.

EM 2024: DAS sagen spanischen Fans zum strittigen Siegtor

Als in der 86. Minute das Tor erzielt wurde, musste Schiedsrichter Francois Letexier nochmal genau hinsehen. Was für viele Fans auf den ersten Blick nach Abseits aussah, konnte selbst eine Zeitlupe des Videoassistenten zunächst nicht aufklären. Als der Schiedsrichter dann den Treffer für Spanien gab, herrschte noch immer Verunsicherung und Ärger bei den englischen Fans.

Eine Grafik der UEFA löste erst fünf Minuten vor dem endgültigen Abschlusspfiff auf, dass das Knie von Englands John Stones die Entscheidung regulär machte. Doch diese Millimeter-Entscheidung innerhalb von Millisekunden wollten einige User im Netz immer noch nicht wahrhaben. „Es besteht der Verdacht, dass eine Abseitsentscheidung nicht getroffen und England Opfer eines Schiedsrichter-Desasters geworden ist“, hieß es bei „X“.

Und was sagen die spanischen Fans dazu? Wir haben einige beim Public Viewing in S’Arenal auf Mallorca getroffen und gefragt. „Ist mir egal, ich bin einfach nur froh, dass wir gewonnen haben“, jubelt Andrés. „Es war kein Abseits, also warum diskutieren?“, meint Emilio. Von einem möglichen Abseits-Tor will hier niemand etwas hören, die Spanier wollen einfach nur ihr Team und den Sieg feiern. Sie liegen sich in den Armen und schreien ihre Freude raus.

Spanische Fans feiern den EM-Sieg auf Mallorca Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Fairer Verlierer

Bereits im Viertelfinale kam es zwischen Spanien und Deutschland zu einer Szene, die noch Tage danach für Wirbel sorgte. Das Handspiel von Marc Cucurella wurde vom Schiedsrichter nicht geahndet, doch für viele Fans und Fußball-Experten wäre ein Strafstoß fällig gewesen (hier mehr dazu).

Geht man nach den Bildern der UEFA kann man beim EM-Finale nicht von einer Fehlentscheidung oder Schiri-Glück sprechen. „Spanien war einfach besser im ganzen Turnier und hat verdient gewonnen“, erkennt auch Englands Nationaltrainer Gareth Southgate nach dem Spiel an.