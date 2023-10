EM 2024: Horror für Titelverteidiger – Italien droht die maximale Blamage

WM-Schmach, neuer Trainer, Wett-Skandal und sportlicher Misserfolg – der italienische Fußball hatte definitiv schon bessere Zeiten. War Italien mit dem Titel-Gewinn 2021 noch im siebten Fußball-Himmel, droht den Süd-Europäern im Rahmen der EM 2024 ein echtes Fiasko.

Denn noch ist überhaupt nicht sicher, ob der Titelverteidiger überhaupt an dem Turnier in Deutschland teilnehmen wird. Italiens Qualifikation für die EM 2024 steht enorm auf der Kippe. Ein Scheitern wäre wohl die Spitze des Chaos, das derzeit in Italiens Fußballverband herrscht.

EM 2024: Düstere Zeiten für den italienischen Fußball

Italien steht als Fußballnation für große Triumphe, herausragende Fußballer und eine ganz eigene Spielkultur. Doch aktuell häufen sich die negativen Schlagzeilen des Fußball-Giganten. Erst vor kurzem kam heraus, dass mit Nicolo Fagioli, Nicolo Zaniolo und Sandro Tonali drei Nationalspieler in einem Wettskandal involviert waren. Fagioli wurde schon für sieben Monate gesperrt, Tonali und Zaniolo dürften ähnliche Konsequenzen drohen.

Dazu läuft es unter dem neuen Nationaltrainer Luciano Spalletti auch sportlich nicht ganz rund. Zwar konnte man zwei der vier Spiele unter dem ehemaligen Neapel-Trainer gewinnen, doch mit England (1:3) konnte die Squadra Azzura kaum mithalten und überzeugte auch beim 1:1-Unentschieden gegen Nordmazedonien nicht.

Nach sechs Spieltagen in der EM-Qualifikation rangiert Italien derzeit mit zehn Punkten lediglich auf Rang drei – hat jedoch noch ein Spiel weniger als die zweitplatzierten Ukrainer. Stand jetzt würde der Titelverteidiger also in die Play-Offs um die Teilnahme müssen. Zwar hat Italien die Teilnahme weiterhin selbst in der Hand, doch mit den Play-Offs hat man in der Vergangenheit keine allzu guten Erfahrungen gemacht.

Quali-Showdown gegen Ukraine

In der Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Katar scheiterte man 2022 höchst dramatisch und blamabel mit 0:1 an Nordmazedonien. Das Fußball-Großevent fand also ohne den amtierenden Europameister statt. Folgt nach der WM-Blamage nun auch die EM-Schmach?

Italien hat in den verbleibenden zwei EM-Quali-Partien noch eben jene Nordmazedonier vor der Brust, ehe am letzten Spieltag das direkte Duell mit der Ukraine folgt. Gewinnt man gegen Nordmazedonien, würde ein Punkt gegen die Ukraine reichen, um sicher bei der EM 2024 dabei zu sein.

Mehr News:

Doch vier Punkte muss Italien gegen Nordmazedonien und Ukraine auch erstmal holen. Fakt ist: Ein Scheitern in der EM-Quali wäre nach der WM-Schmach der nächste bittere Höhepunkt des italienischen Fußballs.