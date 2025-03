Italien – Deutschland: Jetzt ist es offiziell! UEFA verkündet Entscheidung

Früher hatten die deutschen Fußballfans absolut keine Lust auf die Länderspielpause. Doch da die Nations League in die heiße Phase geht, wird es auch für den einen oder anderen Zuschauer sicherlich interessant. Schließlich stehen Duelle wie Italien gegen Deutschland am Donnerstag (20. März, 20.45 Uhr) an.

Im Hinspiel in Mailand will sich Deutschland eine optimale Ausgangslage für das Rückspiel in Dortmund verschaffen. Doch Italien wird es der deutschen Nationalmannschaft alles andere als einfach machen. Für die Begegnung hat die UEFA jetzt eine Entscheidung offiziell verkündet.

Italien – Deutschland: Entscheidung gefallen

Viertelfinal-Hammer in der Nations League! Italien empfängt im Hinspiel Deutschland und die Partie wird ein Franzose pfeifen. Genauer gesagt: Francois Letexier. Die UEFA teilte den 35-Jährigen für das Hinspiel in Mailand am Donnerstag ein. Es ist nicht das erste Mal, dass Letexier eine Begegnung des DFB-Teams leiten wird.

Zwei Länderspiele pfiff der Franzose bereits. 2021 gewannen die Deutschen in der WM-Qualifikation gegen Armenien mit 4:1 und in der Nations-League-Gruppenphase war Letexier der Unparteiische beim 2:1-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina. Also eine blitzsaubere Bilanz unter dem Referee.

Bei den Italienern wird es am Donnerstag das zweite Mal sein, dass Letexier sie pfeifen wird. 2023 gab es in der EM-Qualifikation ein enttäuschendes 1:1-Unentschieden gegen Nordmazedonien.

DFB-Stars müssen zittern

Bei der Partie zwischen Italien und Deutschland werden viele Blicke auf Letexier gerichtet sein. Denn: Gleich fünf DFB-Stars zittern um das Rückspiel am Sonntag in Dortmund. Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, David Raum und Robert Andrich sind alle durch Gelb vorbelastet. Bei einer Verwarnung im Hinspiel verpassen sie die entscheidende Begegnung.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird gewarnt sein, die Italiener wiederum werden versuchen, die Gelben Karten zu provozieren. Letexier wird hoffen, dass es ein entspanntes Spiel wird und er nicht im Rampenlicht stehen muss.