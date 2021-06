EM 2021: Ungarn – Portugal: Deutsche Hammer-Gruppe startet! Portugal-Star fällt aus

Bei der EM 2021 startet Ungarn gegen Portugal in der Gruppe F in das Turnier.

Ungarn und Portugal sind die ersten beiden Teams aus der deutschen Gruppe, die sich bei der EM 2021 messen.

EM 2021: Ungarn – Portugal im Live-Ticker

In der hart umkämpften Gruppe müssen beide Teams aus Sicht vieler Experten über sich hinaus wachsen, um die K.O.-Runde zu erreichen. Wer erwischt den besseren Start ins Turnier?

Alle Infos zum Spiel Ungarn – Portugal bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

mögliche Aufstellungen:

Ungarn: Gulacsi - Fiola, Orban, At. Szalai - Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Holender - Sallai, Ad. Szalai

Portugal: Patricio - Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro - Pereira, Carvalho - Fernandes - Silva, Ronaldo, Jota

Ungarn – Portugal -:- (-:-)

Tore: -

16.21 Uhr: Die Ungarn, die vor heimischen Publikum in die EM starten haben solcherlei Probleme nicht. Sie kämpfen jedoch mit ihrem Außenseiter-Ruf in der Hammer-Gruppe. „Wir glauben an uns - und wir haben in den letzten zwölf Monaten Beachtliches geleistet“, gibt sich Torhüter Peter Gulacsi im „kicker“ optimistisch.

Spielinfo

Anstoß: Dienstag, 15. Juni, 18 Uhr

Ort: Puskas-Arena (Budapest, Ungarn)

Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)

14.37 Uhr: Der portugiesische Nationaltrainer Fernando Santos hat auf den kurzfristigen Ausfall schnell reagiert. Für Cancelo ist Diogo Dalot von AC Mailand in den Kader nachgerückt.

12.25 Uhr: Für Portugal gibt es schon vor dem Duell schlechte Neuigkeiten. Die Seleção um Superstar Cristiano Ronaldo muss auf eine wichtige Stütze in der Defensive verzichten: Joao Cancelo. Er wurde positiv auf das Coronavirus getestet und muss daher isoliert werden.

Montag, 10.01 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel zwischen Ungarn und Portugal. Alle Infos zur Partie bekommst du hier!