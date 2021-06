EM 2021: Unfassbare Aktionen halten Polen gegen Spanien im Turnier – Fans können es nicht glauben

Die Europameisterschaft 2021 wird in elf verschiedenen Ländern und elf verschiedenen Städten ausgetragen. Wir stellen Dir alle Austragungsorte vor.

Was für ein verrücktes Spiel zwischen Spanien und Polen. Zwischen dem erwarteten Ballgeschiebe der „Furia Rocha“ tat sich am Samstagabend so manch kurioser Moment auf.

Nach dem Ausgleich der Polen hatten die Spanier exzellente Chancen, um die Führung wiederherzustellen. Doch der einstige Welt- und Europameister scheiterte an sich selbst – und hält das Team um Weltfußballer Robert Lewandowski so in der EM 2021.

EM 2021: Polen jubelt und muss direkt einen Schockmoment überstehen

Lange Zeit hatte es so ausgesehen, als würden die Spanier mit ihrer für viele Zuschauer unattraktiven Spielweise auf den ersten Sieg bei diesem Turnier zusteuern. Alvaro Morata hatte das Team in der ersten Halbzeit in Führung gebracht.

Gerards Elfmeter flog an den Pfosten. Foto: imago images/Newspix

Doch dann schlug Lewandowski zu. Eine maßgenaue Flanke versenkte der Bayern-Star mit dem Kopf in den Maschen. Der Auftakt in eine wilde Phase des Spiels. Keine zwei Minuten später bekam Spanien von Schiedsrichter Daniele Orsato nach intensivem Videostudium einen Strafstoß zugesprochen.

Morata scheitert am polnischen Keeper. Foto: imago images/Pressinphoto

Gerard Moreno nahm sich der Sache an – und donnerte die Kugel an den Pfosten. Schlimmer noch für Spanien: Von dort prallte der Ball zurück zu Morata, der somit allein vor dem am Boden liegenden Wojciech Szczesny stand.

Dem Juve-Stürmer versagten allerdings die Nerven und er schoss am Tor vorbei. Damit nicht genug. Zehn Minuten vor dem Ende stimmte die Abstimmung bei den Polen überhaupt nicht. Von seinem eigenen Innenverteidiger behindert, griff Szczesny an der Kugel zunächst vorbei.

Beinahe hätte Ferran Torres so den Treffer erzielt und den deutschen Nachbarn damit aus dem Turnier gekegelt. Wenig später war es nochmal Morata, dessen Abschluss in höchster Not pariert werden konnte.

EM 2021: Fans ungläubig über Chancen-Wucher

Die Zuschauer vor dem TV verfolgten ungläubig, was Spanien in diesem EM-Spiel alles an Chancen liegen ließ. Die Reaktionen schwankten zwischen Galgenhumor und absoluter Fassungslosigkeit. Wir haben einige der Kommentare für dich gesammelt:

„Unglaublich, was für Tore Spanien nicht macht.“

„Wie viele Chancen kannst du verschenken? Spanien: JA!“

„Spanien genauso treffsicher wie der Angriff von Schalke 04.“

„Boah, was schmeißen die Spanier heute für Chancen weg!“

„Ey ehrlich wie, Wie, WIEEEEEE????“

„Spanien, was um alles in der Welt ist falsch mit euch?“

