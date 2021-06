EM 2021: Genugtuung für Gosens – über diese fiese Aktion kann er jetzt nur noch lachen

München. Neue Helden braucht das Land! Robin Gosens wird immer mehr zum DFB-Helden bei der EM 2021. Selbst der Weltstar Cristiano Ronaldo sah beim Spiel Deutschland – Portugal neben ihm alt aus.

Nur zwei Jahre zuvor nahm CR7 vom bis dato noch recht unbekannten Deutschen nur wenig Notiz und verpasste ihm einen satten Korb. Jetzt konnte sich der 26-Jährige bei der EM 2021 revanchieren.

EM 2021: Revanche nach Ronaldo-Korb geglückt

Wie Gosens bereits vor ein paar Wochen in seinem Buch „Träumen lohnt sich“ verriet, lehnte der fünffache Weltfußballer ihm einst nach einem Spiel den Trikottausch ab.

Christiano Ronaldo lehnte eins den Trikottausch mit Robin Gosens ab. Foto: IMAGO / ActionPictures

Jetzt bekam der Spieler des italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo die Chance, sich auf dem Feld zu revanchieren. Mit seinen beiden Assists und dem Tor zum 4:1-Zwischenstand war klar, wer der „Man of the Match“ war. Nach dem Tor war der Köcher jedoch leer und der Spieler des Tages verließ den Platz.

Robin Gosens schenkt einem Fan sein Trikot bei der EM 2021. Foto: Imago images/ULMER Pressebildagentur

Nach dieser Vorstellung bei der EM 2021 wird CR7 den Namen Robin Gosens so schnell wohl nicht mehr vergessen. Viele Fans in den sozialen Medien erinnerten sich noch an den fiesen Korb des portugiesischen Rekordspielers:

Sowie Gosens gespielt hat, sollte Ronaldo nach seinem Trikot fragen.

Ich bestell mir gleich #Gosens Trikot. Was ein unfassbar geiler Typ!

Wo kriegt man am schnellsten ein #gosens Trikot?

Jetzt fragt Ronaldo nach einem Trikot von Gosens.

Ronaldo hat heute leider nicht das Trikot von Gosens bekommen.

Wenn du vor fast 2 Jahren nach dem Trikot von Ronaldo fragst und er mit einem Tor und einer Vorlage gegen dich antwortet, mach einfach ein Tor, eine Vorlage und erzwinge ein Eigentor damit seine Mannschaft verliert und du "Man of the Match" wirst.

Der Respekt vor dem Weltstar schien nach dem 4:2-Sieg jedoch immer noch so groß, dass der „Man of the Match“ sich dieses Mal die Frage nach dem Trikot sparte. Stattdessen schleuderte er zum Dank für die Standing Ovations sein eigenes Trikot in die Zuschauerreihen und machte damit einen Fan sehr glücklich. (cg)