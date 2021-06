EM 2021: Ungarn – Frankreich im Live-Ticker: Puskas-Arena tobt! Ungarn sorgt für Mega-Überraschung gegen den Weltmeister

Bei der EM 2021 treten die besten Spieler Europas gegeneinander an. Wir zeigen Dir die zehn teuersten Spieler mit dem höchsten Marktwert.

Budapest. Bei der EM 2021 ist Ungarn – Frankreich eine Paarung mit eindeutigen Vorzeichen. Der Weltmeister und Titel-Favorit ist im Budapest turmhoher Favorit.

Doch es wäre nicht die erste Überraschung der EM 2021, wenn Ungarn Frankreich schlagen würde. Beim Sieg über Deutschland (1:0) präsentierte sich die „Equipe Tricolore“ im ersten Gruppenspiel nicht dominant und spielfreudig – genau das wird gegen tiefstehende Ungarn nun aber gefragt sein.

EM 2021: Ungarn – Frankreich im Live-Ticker: Unterschätzt der Turnierfavorit den Außenseiter?

Wird ausgerechnet Ungarn für Frankreich zum Stolperstein? In der Todesgruppe ist der heutige Gastgeber schließlich der absolute Außenseiter.

EM 2021: Ungarn gegen Frankreich – Karim Benzema will den nächsten Favoriten-Sieg einfahren. Foto: dpa

Du erfährst es bei uns im Live-Ticker. Dort gibt es alle Highlights und bis zum Anpfiff alle relevanten Infos zum Spiel in der deutschen Gruppe F. Viel Spaß!

Ungarn – Frankreich 1:0 (1:0)

Tore: 1:0 Fiola (45.+2)

Bestätigte Aufstellungen:

Ungarn: Gulacsi - Botka, Orban, At. Szalai - Nego, Fiola - Kleinheisler, A. Nagy, Schäfer - Sallai, Ad. Szalai

Frankreich: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Digne - Kanté - Pogba, Rabiot - Griezmann, Mbappé - Benzema

46.: Weiter gehts in Budapest, keine Wechsel auf beiden Seiten. Der Weltmeister, noch immer ohne eigenes Tor bei der EM 2021, steht jetzt gewaltig unter Druck.

Pause! Frankreich ließ dicke Chancen liegen – un das wurde eben bestraft! Das Stadion tobt, bahnt sich hier eine Sensation an?

45.+2: TOOOOOOOOOR für Ungarn!

Die Mega-Überraschung – und hier fliegt gerade das Dach weg. Fiola leitet mit der Brust auf Kleinheisler weiter, der geschickt auf Fiola zurück gibt. Mit Volldampf geht der Ungar auf Lloris zu und bleibt trotz der Hitze eiskalt. Der krasse Außenseiter führt!

45.: Fünf Minuten gibt es obendrauf. Geschuldet is das dem frühen Schreck um Pavard und der Behandlungs- und Trinkpause nach Adam Szallais Kreislaufproblemen.

37.: Ungarns Verbandssprecherin klärt auf: Adam Szallai hatte aufgrund der hohen Temperaturen Kreislaufprobleme. Deshalb musste der Stürmer nach 25 Minuten raus. Er sah in der Tat schwer angeschlagen aus.

33.: Mbappé mit seinem x-ten Schuss aufs Tor in der letzten Viertelstunde. Die Führung des Favoriten liegt hier in der Sommerluft.

31.: Nächster Hochkaräter

28.: Szallai kann nicht weitermachen, wirkt angeknockt. Unter den aufmunternden Rufen der Fans geht er in die Kabine. Die Partie läuft wieder und zeigt das Bild von zuvor: Frankreich am Drücker.

24.: Adam Szallai liegt am Boden, schwer zu erkennen, was beim Ungar passiert ist. Er wirkt benommen, wankt nach draußen. Aber er steht. Referee Oliver nutzt die Gelegenheit und schickt die Spieler bei den heißen Temperaturen zu einer Trinkpause an die Linie.

17.: Wieder Frankreich! Der neue Mann Digne flankt maßgenau auf Mbappé, der seinen Kopfball aus zehn Metern hauchzart am Kasten vorbeisetzt. Frankreich jetzt im Spiel.

14.: Der Hundertprozenter für Frankreich! Mbappé leitet die Chance ein, gibt rüber auf Benzema. Dessen Flachschuss whrt Gulasci vor die Füße von Griezmann ab – doch der Atletico-Star schiebt den Abstauber in die Arme des ungarischen Keepers.

5.: Benjamin Pavard kann weitermachen. Die Ungarn teilen aber weiter fleißig aus und sind sehr aggressiv unterwegs. Ein probates Mittel, um die Franzosen am Aufziehen ihres Spiels zu hindern. Aber es sollte schon in einem gewissen Rahmen bleiben.

3.: Früher Schreckmoment! Benjamin Pavard knallt nach einem Zweikampf auf den Hinterkopf. Der Franzose war schon im ersten Spiel gegen Deutschland nach einem heftigen Einsatz von Robin Gosens für 10 bis 15 Sekunden bewusstlos liegen geblieben. Jetzt nach wenigen Minuten eine ähnliche Szene.

1. Minute: Rein gehts in die Partie! Schiedsrichter Michael Oliver aus England hat den Ball freigegeben, Adam Szallai für Ungarn angestoßen. Eins ist klar: Mit der Mauer-Taktik gegen Deutschland wird Frankreich heute nicht weit kommen.

14.55 Uhr: Die Marseillaise erklingt, beim lautstarken Mitsingen brauchen sich die Franzosen vor Italien, Türkei und Co nicht verstecken.

14.31 Uhr: In einer halben Stunde ist Anpfiff. Kann Ungarn gegen die Startruppe aus Frankreich dagegenhalten? Die Aussichten sind nicht die besten, denn an eine Schonung von Weltstars mit Blick auf sieben mögliche EM-Spiele hat Didier Deschamps offenbar keine Sekunde gedacht.

14.03 Uhr: So geht Ungarn in die Partie: Gulacsi - Botka, Orban, At. Szalai - Nego, Fiola - Kleinheisler, A. Nagy, Schäfer - Sallai, Ad. Szalai

13.57 Uhr: Digne statt Bayerns Hernandez – ansonsten stellt Deschamps die gleiche Elf wie gegen Deutschland auf.

13.55 Uhr: Die Hoffnungen von Ungarns Trainer Rossi, die Franzosen könnten den ein oder anderen Star schonen (siehe Eintrag von 21.35 Uhr) zerschellt in diesem Augenblick. Die Aufstellung von Frankreich: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Digne - Kanté - Pogba, Rabiot - Griezmann, Mbappé - Benzema

13.30 Uhr: Wie schon vor dem Spiel der Ungarn gegen Portugal gab es auch heute wieder irre Szenen aus der Innenstadt von Budapest. Tausende Fans feierten zusammen und marschierten singend, springend und mit Pyrotechnik zum Stadion. Die Bilder, die angesichts der Pandemie nur eingeschränkt genießbar sind, kannst du hier sehen >>

EM 2021: Ungarn gegen Frankreich im Live-Ticker – wie schlägt sich der Titelfavorit? Foto: IMAGO / PanoramiC

9.50 Uhr: Auf Ungarn wartet heute nicht nur eine bärenstarke und absolut disziplinierte Defensive, sondern auch ein weltklasse besetzter Sturm. Karim Benzema, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé... Trainer Didier Deschamps bleibt gar nichts anderes übrig, als denm ein oder anderen Superstar auf die Bank zu seztzen.

Samstag, 07.53 Uhr: Guten Morgen! Das heiße Fußballwochenende geht weiter. Neben der Partie zwischen Ungarn und Frankreich, spielt auch die DFB-Elf ein zweites Mal bei diesem Turnier. Sie trifft auf Portugal und will unbedingt den ersten Sieg. Alle Infos und Highlights gibt es bei uns im Live-Ticker. >>> Hier entlang.

Freitag, 21.35 Uhr: Hat Ungarn eine Chance? Unter normalen Umständen glaubt auch Trainer Marco Rossi nicht daran. Doch er überrascht mit einer kleinen Hoffnung: „Vielleicht rechnen sie damit, sieben Spiele in diesem Turnier machen zu müssen und schonen den einen oder anderen“, sagt der Italiener auf der Pressekonferenz vor der Partie.

20.50 Uhr: Jetzt heißt es aber erstmal: Battle of Britain! England gegen Schottland – ein heißersehntes Spiel, nicht nur auf der Insel. Hier gelangst du zu unserem Live-Ticker >>

18.30 Uhr: Nach der Partie Ungarn gegen Frankreich steht in der Gruppe F das Komplementärspiel zwischen Portugal und Deutschland an. Auch das tickern wir selbstverständlich. Hier entlang >>

Spiel-Infos:

Anpfiff: Samstag, 15 Uhr



Spielort: Budapest (Ungarn)



Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

16.21 Uhr: Bei den Buchmachern könnten die Prognosen kaum deutlicher sein. Auf einen auf Frankreich gesetzten Euro gibt es zumeist nicht mehr als 1,30 Euro zurück. Eine Euro-Wette auf Ungarn würde dir dagegen satte 12 bis 15 Euro zurückbringen.

15.20 Uhr: Frankreich startete bekanntermaßen mit einem 1:0-Sieg gegen Deutschland ins Turnier. Die Ungarn unterlagen im ersten Spiel Portugal deutlich 0:3.

Freitag, 14.17 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum Duell Ungarn gegen Frankreich in der Gruppe F bei der EM 2021. Hier gibts alle Infos und Highlights.