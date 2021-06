EM 2021: Nordmazedonien – Niederlande im Live-Ticker: Shootingstar heiß begehrt – betreibt ER wieder Eigenwerbung?

Die Europameisterschaft 2021 wird in elf verschiedenen Ländern und elf verschiedenen Städten ausgetragen. Wir stellen Dir alle Austragungsorte vor.

EM 2021: Jubeln die Niederlande auch gegen Nordmazedonien? Foto: IMAGO / ANP

Nordmazedonien – Niederlande lautet die Partie. Können die Holländer den dritten Sieg im dritten Spiel bei der EM 2021 klarmachen?

EM 2021: Nordmazedonien – Niederlande im Live-Ticker

Wir halten dich in unserem Live-Ticker schon vor dem Anpfiff der Begegnung Nordmazedonien – Niederlande auf dem Laufenden.

Spielinfo:

Anstoß: Montag, 21. Juni, 18 Uhr

Stadion: Johan Cruijff Arena (Amsterdam)

Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien)

Nordmazedonien – Niederlande -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Nordmazedonien: Dimitrievski - S. Ristovski, Velkovski, Musliu - Nikolov, Ademi, Elmas, Alioski - Bardhi - Pandev, Trajkovski

Niederlande: Stekelenburg - de Vrij, de Ligt, Blind - Dumfries, van Aanholt - de Roon, F. de Jong - Berghuis, L. de Jong, Depay

16.47 Uhr: Um einen der größten Stars des niederländischen Teams gab es mitten im Turnier einen Paukenschlag. Memphis Depay wechselt diesen Sommer von Lyon nach Barcelona. Der Flügelflitzer war ablösefrei zu haben.

14.22 Uhr: Zeitgleich spielen in der Gruppe morgen Österreich und die Ukraine und kämpfen um den zweiten Platz.

13.01 Uhr: Der bisherige Star bei der Oranje ist Denzel Dumfries. Der Außenverteidiger war bisher an allen fünf Treffern beteiligt. Zwei Tore erzielte er selbst. Der Kapitän von PSV Eindhoven hat sich auf den Zettel vieler Top-Klubs gespielt.

12.23 Uhr: Die Niederlande stehen bereits im Achtelfinale. Gegen Österreich und Ukraine gab es zwei Siege.

Sonntag, 20. Juni, 12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu Nordmazedonien – Niederlande. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Informationen rund um die Begegnung.