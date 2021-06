EM 2021: Niederlande – Ukraine: Bittere Nachricht vor Anpfiff – wird DAS zum Oranje-Problem?

Zum Abschluss des ersten Wochenendes der EM 2021 treffen am Sonntagabend die Niederlande und Ukraine aufeinander. Für die deutschen Nachbarn ist es das erste große Turnier seid der WM 2014.

Die Erwartungen bei den Oranje vor dem Auftakt Niederlande – Ukraine ist dementsprechend groß. Wie weit geht es bei der EM 2021?

EM 2021: Niederlande – Ukraine im Live-Ticker!

Wir begleiten die Partie Niederlande – Ukraine bereits vor dem Anpfiff und halten dich über alle Entwicklungen bei der EM 2021 auf dem Laufenden.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

------------------------

Spielinfos:

Anpfiff: Sonntag, 13. Juni, 21 Uhr

Stadion: Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

Schiedsrichter: Felix Brych (Deutschland)

------------------------

Die möglichen Aufstellungen:

Niederlande: Stekelenburg - de Vrij, J. Timber, Blind - Dumfries, Wijndal - Wijnaldum - de Roon, F. de Jong - Weghorst, Depay

Ukraine: Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko - Sydorchuk - Zinchenko, Malinovskyi - Yarmolenko, Zubkov - Yaremchuk

-----------------------

16.40 Uhr: Heute greift auch der erste Deutsche ins Turnier ein. Schiedsrichter Felix Brych wird die Partie in Amsterdam leiten.

15.49 Uhr: Ohnehin sollten die Ukraine nicht unterschätzt werden. Die Mannschaft von Andrej Schewtschenko dominierte die Qualifikation, ließ sogar Titelträger Portugal hinter sich.

14.14 Uhr: Richtig bitter für die Niederlande: Nachdem Kapitän Virgil van Dijk wegen einer schweren Verletzung ohnehin nicht mit zur EM gereist ist, fällt im ersten Spiel auch noch Innenverteidiger Mathijs de Ligt aus.

Den Spieler von Juventus Turin plagen Leistenprobleme. Damit bricht Trainer Frank de Boer auch seine zweite große Stütze in der Defensive weg. Können die Ukrainer das ausnutzen?

Zudem gehören auch Stammkeeper Jasper Cillessen und Donny van de Beek nicht zum EM-Kader.

12.03 Uhr: Nach sieben Jahren nimmt die Oranje endlich wieder an einem großen Turnier teil. Sowohl bei der Euro 2016 in Frankreich als bei der WM zwei Jahre später in Russland scheiterte man bereits in der Quali.

11.34 Uhr: Die Niederlanden sind in der Gruppe C der haushohe Favorit. Neben der Ukraine sind auch Österreich und Nordmazedonien vertreten.

Sonntag, 13. Juni, 11 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel Niederlande – Ukraine. Wer startet mit einem positiven Erlebnis in diese Europameisterschaft?