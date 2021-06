EM 2021: England-Star aus Kader geschmissen! Du glaubst nicht, wie cool er trotzdem den Sieg der Three Lions feiert

Bei der EM 2021 treten die besten Spieler Europas gegeneinander an. Wir zeigen Dir die zehn teuersten Spieler mit dem höchsten Marktwert.

Eine Europameisterschaft gehört für viele Profis zu den absoluten Karriere-Highlights. Umso schmerzlicher, wenn kurz vor Start einer EM der große Traum platzt. Nicht selten erlebt man bockige Stars, die sich mit Kurzschlusshandlungen noch weiter ins Abseits schießen.

Jesse Lingard verpasst die EM 2021. Doch seine Nationalmannschaft feuert der ManU-Star an, wie kein Zweiter. Foto: Imago Images

Nicht so Jesse Lingard von Manchester United. Der England-Star wurde kurz vor Beginn der EM 2021 aus dem Kader gestrichen, doch wie er den Auftaktsieg seines Landes gegen Kroatien am Sonntag verfolgt hat, begeistert das Netz.

Kurz vor Beginn der EM 2021 hatte Englands Nationalcoach Gareth Southgate den vorläufigen 33-Mann-Kader ausgesiebt. Nur 26 Spieler dürfen schließlich laut Uefa-Regularien bei der diesjährigen Europameisterschaft dabei sein.

Während Southgate die BVB-Stars Jadon Sancho und Jude Bellingham nominierte, musste er sieben Spielern den Traum von der EM, die sogar teilweise im eigenen Land stattfindet, zerstören. Darunter auch Flügelstürmer Jesse Lingard von Manchester United. Auf ihn verzichtet Southgate ebenso wie auf Ollie Watkins (Aston Villa), Ben Godfrey (FC Everton), Ben White (Brighton & Hove Albion), James Ward-Prowse (Southampton) und den vierten Torwart Aaron Ramsdale (Sheffield United).

Beim Vorbereitungsspiel gegen Österreich gehörte Lingard noch zum englischen Kader. Kurz darauf wurde ihm mitgeteilt, dass er die EM 2021 verpassen wird. Foto: Imago Images

Doch anstatt bockig irgendwo am Strand zu liegen und nichts vom Turnier wissen zu wollen, hat Lingard nun wirklich cool reagiert und seinem Team die Daumen gedrückt. Auf seinem Instagram-Profil lässt er seine Follower daran teilhaben, wie er die Begegnung zwischen England und Vizeweltmeister Kroatien verfolgt. Im Three-Lions-Trikot von Mannschaftskamerad und Buddy Declan Rice (stand in der Startelf) sitzt Lingard mit Sonnenbrille und Hut in einer Bar auf einem Hocker. Vor ihm steht ein großes Kaltgetränk. Besonders verrückt: auf seiner rechten Schulter sitzt ein rosafarbener Papagei.

„COME ON ENGLAND!!“, schreibt der Flügelspieler dazu unter seinen Beitrag. Auch in seiner Story gewährt Lingard Einblicke, wie sehr er mitfiebert. Er grölt die Nationalhymne, feuert seine Kameraden an und bejubelt den erlösenden 1:0-Treffer von Raheem Sterling. Natürlich dürfen ein paar Autogramme bei jungen Fans nicht fehlen.

Nach Schlusspfiff legt Lingard sogar noch als DJ auf. Auch wenn die Ausmusterung sicherlich noch schmerzt, so cool muss man eine EM als Profi erstmal feiern.

