EM 2021: Niederlande – Ukraine: Netz lacht wegen DIESER Szene über Holland-Star – dann wird er zum Helden

Das Spiel zwischen Niederlande – Ukraine bei der EM 2021 wird Denzel Dumfries sicherlich nicht mehr vergessen. Von einem auf den anderen Moment wurde der Außenverteidiger der Holländer zum Helden.

EM 2021: Dumfries sichert der Niederlande gegen Ukraine den Sieg. Foto: imago images/ANP/ProShots

Mit seinem Kopfball zum 3:2 sicherte er den Niederlanden den ersten Sieg bei der EM 2021. Kurz zuvor war er noch wegen einer unglaublichen Szene vom Netz verlacht worden.

EM 2021: Niederlande – Ukraine: Dumfries vergibt Mega-Chance

In der ersten Halbzeit bissen sich die in orange gekleideten Spieler reihenweise die Zähne an Ukraine-Keeper Heorhiy Bushchan aus. Der Torwart parierte eine Chance nach der anderen, brachte immer wieder seine Hände an den Ball.

Kurz vor dem Pausenpfiff hätte er gegen Dumfries allerdings keine Chance mehr gehabt. Nach einer Flanke von Memphis Depay kam 25-Jährige aus fünf Meter völlig frei zum Kopfball – und setzte das Leder neben dem Pfosten.

Das hätte das 1:0 für die Niederländer sein MÜSSEN - aber erst rettet Georgiy Bushchan das 0:0 für die Ukraine, dann vergibt Denzel Dumfries eine großartige Chance. #EURO2020 #NEDUKR pic.twitter.com/ohDTIbY1pT — Sportschau (@sportschau) June 13, 2021

Viele befürchteten da schon, dass sich diese Chance noch rächen würde. Auch wenn Dumfries in der Defensive zu Hause ist: Den hätte er machen müssen. Und so spottete das Netz gnadenlos. „Genau so habe ich auch geköpft in der Kreisliga B“, schrieb ein Nutzer auf Twitter.

+++ EM 2021: Hier alle Highlights zu Niederlande – Ukraine +++

Und ein anderer merkte pessimistisch an: „Wenn Holland das verliert, wird Dumfries maßgeblich verantwortlich sein. Wie kann man so weit offen eine Chance verfehlen?“

EM 2021: Dumfries wird zum Helden

Dass die sich die Niederlande am Ende trotzdem über einen Sieg freuen konnte, lag auch am Verteidiger von PSV Eindhoven. Die ersten beiden Treffer legte er seinen Kollegen auf. Nachdem die Ukrainer mit einem Doppelschlag das Spiel gedreht hatten, schlug seine große Stunde.

Dumfries köpft zum 3:2. Foto: dpa

Nach einer Flanke von Nathan Aké schlich sich Dumfries aus dem Rücken von Man-City Star Oleksandr Zinchenko an und köpfte den Ball per Aufsetzer in die Maschen – ein Kopfball, der weitaus schwieriger war als der aus der ersten Halbzeit.

--------------------------

Weitere Neuigkeiten zur EM 2021:

EM 2021: Tragisches Unglück bei England – Kroatien! Fan in „kritischem Zustand“

EM 2021: Österreich – Nordmazedonien: Jubel-Zoff! Handfester Streit zwischen Alaba und Arnautovic

EM 2021: England – Kroatien im Live-Ticker: Meilenstein für BVB-Star bei Auftaktsieg

-------------------------

Bei den Fans, die ihn zuvor noch verlacht hatten, wurde er damit natürlich zum Helden. „AUSGERECHNET Dumfries. Seltener hat dieses von Ernst Huberty geprägte Wort so gut gepasst wie jetzt“, schrieb ein Zuschauer. „Das Tor hat sich Dumfries aber verdient heute. Spieler des Spiels“, lautete ein anderes Urteil.

EM 2021: England-Star aus Kader geschmissen! Du glaubst nicht, wie cool er trotzdem den Sieg der Three Lions feiert

Ebenfalls am Sonntag gewannen die Engländer ihr Auftaktmatch. Ein Profi, der kurz vor dem Turnier aus dem Kader gestrichen wurde, feierte anschließend auf besondere Art und Weise. Hier die ganze Geschichte.