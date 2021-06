Christian Eriksen: DIESE Stadio-Szenen rührten die ganze Fußballwelt zu Tränen

Im Spiel zwischen Dänemark und Finnland in Kopenhagen ereignete sich ein großes Drama um Dänen-Star Christian Eriksen. Die EM 2021 hatte damit bereits am zweiten Turniertag den wohl schlimmsten Moment erlebt.

Christian Eriksen schocktze die ganze Fußballwelt bei der EM 2021 im Spiel zwischen Dänemark und Finnland. Foto: imago/Gonzales Photo

Der 29-Jährige ging in der ersten Halbzeit der Partie Dänemark – Finnland bei der EM 2021 plötzlich zu Boden und musste wiederbelebt werden. Nach einer halben Stunde wurde Christian Eriksen vom Platz und in ein Krankenhaus gebracht.

Christian Eriksen schockte die Fußballwelt

Von dort ging dann kurz darauf die gute Nachricht um die Fußballwelt: Christian Eriksen war wieder wach und in einem stabilen Zustand. Was daraufhin im Stadion von Kopenhagen passierte, rührte selbst hartgesottene Fußballfans zu Tränen.

Das ist Christian Eriksen:

Geboren am 14. Feburar 1992 in Middelfart, Dänemark

Wechselte 2008 von Odense BK in die Jugend von Ajax Amsterdam

2013 zahlte Tottenham Hotspur 14 Millionen für Eriksen

Im vergangen Sommer holte Inter Mailand Eriksen für 27 Millionen nach Italien

Wichtig zur Einordnung dieser Szenen: Die skandinavischen Nationen pflegen untereinander große Rivalitäten, die über das Geschehen auf Fußballplätzen weit hinausgehen. So gab es gerade in jüngerer Vergangenheit zwischen Dänen und Finnen regelmäßig heftige Kritik an den politischen Herangehensweisen des jeweils anderen Landes in Bezug auf die Corona-Bekämpfung oder den Umgang mit der Flüchtlingskrise.

Das wurde auch vor Anpfiff spürbar, als viele dänische Fans ein lautes Pfeifkonzert zum Besten gaben, während die finnische Nationalhymne ertönte. Nach dem Drama um Christian Eriksen waren diese Rivalitäten jedoch schnell vergessen.

Die Rivalität zu ihren finnischen Nachbarn hatten die dänischen Fans am Samstagabend für einen Moment auf Eis gelegt. Foto: imago images/Lehtikuva

EM 2021: Fans feiern positive Nachricht von Christian Eriksen

Während der dänische Fußballstar auf dem Rasen behandelt wurde, bangten dänische und finnische Fans gleichermaßen um den Mittelfeldspieler. Und als im Stadion die frohe Kunde verbreitet wurde, dass Christian Eriksen sich in einem stabilen Zustand befindet feierten die Fans beider Lager, als hätte es eine Rivalität niemals gegeben.

Zunächst gab es einen bewegenden Wechselgesang, bei dem die dänischen Fans „Christian“ und die finnischen Anhänger „Eriksen“ riefen. Und anschließend sangen beide Fanlager gemeinsam die dänische Nationalhymne.

Die finnischen Fans feierten am Samstagabend nicht nur einen Sieg, sondern auch die positive Nachricht vom stabilen Gesundheitszustand Christian Eriksens. Foto: imago images/Lehtikuva

Diese Szenen zeigten selbst dem größten Fußball-Fanatiker, dass es im Leben bestimmte Dinge gibt, die wichtiger sind als diese Sportart. Das sahen die Verantwortlichen am Samstagabend allerdings offensichtlich anders. Denn nach der kurzen Unterbrechung und dem großen Schock wurde die Partie tatsächlich noch am gleichen Abend fortgesetzt.

Finnland gewann 1:0. Doch das Ergebnis interessierte nach diesen Ereignissen wohl kaum einen Fußballfan. (dhe)

