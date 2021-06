EM 2021: Deutschland – Portugal: DFB-Team unter Druck! Doch jetzt kommt DAS raus

Bei der EM 2021 treten die besten Spieler Europas gegeneinander an. Wir zeigen Dir die zehn teuersten Spieler mit dem höchsten Marktwert.

München. Das zweite DFB-Spiel bei der EM 2021 steht an. Deutschland gegen Portugal heißt die Begegnung, die am Samstagabend um 18 Uhr in München angepfiffen wird.

Das DFB-Team steht unter Druck! Gegen Europameister Portugal sollte dringend gepunktet werden. Foto: Imago Images

Der Europameister ist deutlich besser in das Turnier gestartet als Deutschland. Gegen Ungarn konnten die Portugiesen klar und deutlich mit 3:0 gewinnen. Deutschland will nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich endlich die ersten Punkte bei dieser EM einfahren. Einfach wird es für Deutschland gegen Portugal bei der EM 2021 aber nicht.

EM 2021: Deutschland – Portugal: Aufatmen beim DFB-Team! ER kann spielen

Bei uns verpasst du kein Tor, keine rote Karte und auch keine anderen Highlights. Alle Infos zum Spiel Deutschland – Portugal bei der EM 2021 kannst du bei uns im Live-Ticker nachlesen!

Spielinfos:

Anstoß: Samstag, 19.06.2021, 18 Uhr

Stadion: EM-Arena München (München)

Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

Übertragung: ARD/ MagentaTV

Portugal - Deutschland -:- (-:-)

Tore: -

Mögliche Aufstellungen:

Deutschland: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Havertz, Müller, Gnabry

Portugal: Rui Patricio - Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro - William Carvalho, Danilo Pereira - Bruno Fernandes - Bernardo Silva, Diogo Jota - Cristiano Ronaldo

13.30 Uhr: Aufatmen kann Jogi Löw bezüglich Serge Gnabry. Der Stürmer von Bayern München hatte am Donnerstag nur individuell trainiert. Dies allerdings ausschließlich aufgrund der Belastungssteuerung. Der Begegnung mit Portugal steht nichts im Wege.

13.26 Uhr: Zwei Spieler werden sicher im Spiel gegen Portugal fehlen. Joachim Löw muss auf Rechtsverteidiger Lukas Klostermann und Mittelfeldspieler Jonas Hofmann verzichten. Klostermann fällt wegen eines Muskelfaserrisses aus, Hofmann hat weiter Knieprobleme und trainiert nur individuell.

13.19 Uhr: Deutschland startete mit einer Niederlage gegen Top-Favorit Frankreich ins Turnier. 0:1 gewann der Weltmeister gegen Deutschland. Trotz eines ordentlichen Auftritts hatten die DFB-Spieler keine Chance gegen starke Franzosen.

Freitag, 13.01 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten EM-Spiel der DFB-Mannschaft. Wir halten dich in unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.