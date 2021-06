EM 2021: Belgien – Russland: Emotionaler Jubel! Lukaku sendet Botschaft an Christian Eriksen

Die EM 2021 läuft, doch in Gedanken sind alle Fußballfans, Spieler und Verantwortlichen gerade bei Christian Eriksen.

EM 2021: Emotionaler Jubel von Romelu Lukaku! Foto: imago images/Panoramic International

Im Spiel Belgien – Russland widmete Torschütze Romelu Lukaku seinen Torjubel seinem Vereinskollegen Christian Eriksen.

EM 2021: Belgien – Russland: Lukaku schickt DIESE Worte an Eriksen

Der zweite Tag bei der EM 2021 wurde überschattet von dem Drama um Christian Eriksen. Der 29-Jährige war auf dem Spielfeld zusammengebrochen und musste minutenlang reanimiert werden. Mittlerweile geht es dem Spieler den Umständen entsprechend gut.

Bange Minuten in Dänemark: Christian Eriksen musste mehrere Minuten reanimiert werden.

Aufgrund der ungewissen Situation um den Dänen stand auch das Spiel zwischen Belgien und Russland auf der Kippe. Als die gute Nachricht aus Dänemark kam, stand einer Austragung aber nichts mehr im Wege.

Das ist Christian Eriksen:

Geboren am 14. Feburar 1992 in Middelfart, Dänemark

Wechselte 2008 von Odense BK in die Jugend von Ajax Amsterdam

2013 zahlte Tottenham Hotspur 14 Millionen für Eriksen

Im vergangen Sommer holte Inter Mailand Eriksen für 27 Millionen nach Italien

Die Gedanken von Romelu Lukaku waren aber offenbar immer noch bei Christian Eriksen. Als er die Belgier in der 10. Minute in Führung schoss, rannte er zu Kamera und schickte eine emotionale Botschaft an Eriksen.

Nach zehn Minuten gegenseitigem Abtasten macht Lukaku das 1:0 für Belgien gegen Russland. #EURO2020 #BELRUS pic.twitter.com/8ZkEzLjb4A — Sportschau (@sportschau) June 12, 2021

„Chris, stay strong, i love you!”, sagte Lukaku in die Kamera.

Romelu Lukaku und Christian Eriksen spielen gemeinsam bei Inter Mailand. Vor wenigen Wochen wurden sie mit den „Nerazzurri“ noch Meister.

