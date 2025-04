Eintracht Frankfurt – Tottenham: Nach dem Spiel wird es deutschen Fans bewusst

Eintracht Frankfurt hat seinen Fans am Donnerstagabend (17. April) mal wieder einen packenden Europapokal-Fight beschert. Leider – aus Sicht der SGE – musste der Bundesliga-Club sich gegen Tottenham Hotspur geschlagen haben. Und so herrscht für Fußballfans aus Deutschland eine traurige Gewissheit. Aber der Reihe nach.

Nach dem 1:1 im Hinspiel in der Vorwoche waren die Anhänger von Eintracht Frankfurt vor dem Rückspiel gegen Tottenham Hotspur voller Hoffnung. Mit einem Heimsieg hätte die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller den Halbfinal-Einzug perfekt machen können.

Eintracht Frankfurt verliert gegen Tottenham

Dort hätte mit dem norwegischen Überraschungs-Verein FK Bodö/Glimt nun wahrlich eine machbare Aufgabe gewartet. Und so schien vor dem Rückspiel gegen die „Spurs“ am Donnerstagabend das Finale der Europa League für die Frankfurter bereits in greifbarer Nähe.

In einer hitzigen Partie war die Eintracht vor dem gegnerischen Tor nicht abgezockt genug. Während Eintracht Frankfurt einige beste Chancen liegen ließ, verwandelte Tottenhams Dominic Solanke in der 43. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0. Es sollte der einzige Treffer des Abends bleiben.

Deutschen Fans wird es bewusst

Und nach dem Spiel wird deutschen Fans es sofort bewusst: In den Europapokal-Wettbewerben mischt nun kein deutsches Team mehr mit. Kein Bundesliga-Club in einem Halbfinale eines Europapokal-Wettbewerbs – das hatte es zuletzt vor acht Jahren gegeben.

Ist dies ein Alarmsignal für den deutschen Fußball? Wohl kaum. Viel eher handelt es sich wohl einfach nur um eine Momentaufnahme. Erst im vergangenen Jahr stellte die Bundesliga schließlich mit Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen in der Champions League und Europa League jeweils einen Finalisten.

Zudem zeigten deutsche Vereine in den Europapokal-Wettbewerben in dieser Saison durchaus starke Leistungen. Drei deutsche Teams erreichten das Achtelfinale der Champions League. Kein anderes Land stellte mehr Achtelfinalisten.

Keine Sorge um deutsche Teams

In der K.o.-Phase der einzelnen Europapokal-Wettbewerbe fehlte den deutschen Teams in dieser Saison ganz einfach das nötige Quäntchen Glück. Der FC Bayern scheiterte in einem wahren Krimi denkbar knapp an Inter Mailand. Borussia Dortmund war gegen Barcelona drauf und dran, eine 0:4-Hinspielpleite noch zu drehen.

Ähnlich knapp war es nun auch bei Eintracht Frankfurt gegen Tottenham. Und auch in der Conference League sorgte das Sensations-Team aus Heidenheim für manche Überraschungen und flog in der K.o.-Phase gegen den FC Kopenhagen erst in der Verlängerung raus.

Fußballfans aus Deutschland müssen sich also keine Sorgen machen. In der kommenden Saison werden deutsche Vereine im Europapokal gewiss wieder um Titel mitspielen.