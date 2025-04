Frankfurt – Tottenham: Üble Szene – dann überschlagen sich die Ereignisse

Es war alles angerichtet: Eine Top-Atmosphäre im Frankfurt Waldstadion, zwei Mannschaften auf ganz hohem Niveau und ein K.o.-Duell auf internationaler Bühne. Das Spiel Frankfurt – Tottenham versprach schon vor Anpfiff eine ganze Menge.

Und beide Teams hielten, was es versprach. Von Beginn an war es eine hochintensive und hitzige Partie. Kurz vor der Halbzeit ist es dann richtig wild geworden. Es kam zu einer üblen Szene im Spiel Frankfurt – Tottenham.

Frankfurt – Tottenham: Horror-Zusammenprall mit SGE-Keeper

Bis zur 42. Minute haben beide Team zwar Ambitionen auf eine mögliche Führung gezeigt, doch wirklich brenzlig ist es bis dato in keinem der beiden Strafräume geworden. Das änderte sich drei Minuten vor der Pause. Frankfurts Torwart-Youngster Kaua Santos stand einmal mehr im Mittelpunkt.

Der SGE-Keeper kam nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld aus seinem Kasten heraus. Doch anstatt den Ball zu spielen, räumte er Tottenham-Star James Maddison komplett ab. Der Engländer sackte in sich zusammen und stand völlig neben sich. Diesen Einschlag wird er wohl noch einige Stunden spüren.

Schiedsrichter Davide Massa zeigte nach dieser Szene nicht direkt auf den Punkt. Erst, nachdem sich der Videoassistent meldete und er dich die Bilder noch einmal anschaute, entschied er auf Elfmeter. Den fälligen Strafstoß verwandelte Spurs-Star Dominic Solanke sicher und schoss die Engländer so kurz vor der Halbzeit in Front. Maddison konnte allerdings nicht weiterspielen und musste wenige Augenblicke nach dem Treffer sichtlich benebelt ausgewechselt werden.

Co-Trainer sieht nach Rudelbildung Rot

Doch das war noch nicht der Schlusspunkt der ersten Halbzeit. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kam es an der Seitenlinie nach einem Foul an SGE-Youngster Nathaniel Brown zu einer Rudelbildung. Die Aktion fand direkt vor der Frankfurt Bank statt. Co-Trainer Jan Fießer beschwerte sich lautstark – für Massa war dies zu viel. Der Italiener zeigte dem Co-Trainer von Dino Toppmöller die Rote Karte.

Lange Zeit tasteten sich beide Teams ab, wollten keine Fehler mehr. Doch kurz vor der Pause ging es in der Partei Frankfurt – Tottenham dann Schlag auf Schlag. Für die SGE endete die erste Hälfte doppelt bitter.