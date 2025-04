Frankfurt – Tottenham: UEFA-Entscheidung gefallen – jetzt steht es fest

Donnerstagabend, 21 Uhr, Europa-League-Viertelfinale, Waldstadion – das Viertelfinale Rückspiel Frankfurt – Tottenham verspricht eine Menge! Die Eintracht möchte unbedingt ins Halbfinale, hat sich in London mit dem 1:1 eine gute Ausgangslage geschaffen.

Vor dem Europa-League-Knaller zwischen den Adlern und den Spurs hat die UEFA eine wichtige Entscheidung bekannt gegeben. Die beiden Teams und alle Fans dürften genau hinschauen.

Frankfurt – Tottenham: Schiedsrichter-Entscheidung gefallen

Kurz vor Anpfiff des Spiels steht es fest: Davide Massa wird die Partie als Unparteiischer leiten. Der Italiener wird von seinen Assistenten Filippo Meli und Stefano Alassio, sowie dem vierten Offiziellen Fabio Maresca unterstützt. Video-Assistenten werden Aleandro di Paolo und dem VAR-Assistenten Daniele Chiffi sein.

Massa zählt zu den besten Schiedsrichtern Europas. In der Europa League hat der 43-Jährige 16 Partien geleitet, dazu kommen 24 in der Champions League. In der aktuellen Saison pfiff er bereits acht Königsklassen-Partien. Besonders kurios: Bis auf RB Leipzig hat Massa in dieser Saison bereits jeden deutschen Champions-League-Teilnehmer gepfiffen.

Auch die Eintracht spielte bereits unter dem Italiener. Zuletzt in der Saison 2019/20 bei der 0:3-Niederlage gegen den FC Arsenal. Alle Frankfurter hoffen nun, dass das Spiel gegen Tottenham einen besseren Ausgang findet.

Nächstes Europawunder für Frankfurt?

So oder so dürfte der Schiedsrichter im Frankfurter Waldstadion im Fokus stehen. Die Partei Frankfurt – Tottenham verspricht eine heiße Partie – schließlich geht es um den Einzug ins Halbfinale. Ganz Frankfurt hofft indessen auf die nächste magische Europapokalnacht.

1979/80 gewann die Eintracht den UEFA-Cup, 2021/22 bekanntlich die Europa League. Die Mainmetropole träumt jetzt vom dritten Coup. Ein – aus SGE-Sicht – gute Nachricht gibt es bereits: Tottenham-Kapitän Heung-Min Son wird verletzt ausfallen. Der Südkoreaner ist gar nicht erst mit nach Frankfurt geflogen.