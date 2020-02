DFB-Pokal Auslosung: Wann findet die Auslosung des Viertelfinals statt? Hier gibt’s alle Infos

Fußballfans in ganz Deutschland fragen sich diese Woche: Wann findet im DFB-Pokal-Auslosung fürs Viertelfinale statt?

Am Dienstag und Mittwoch kämpfen schließlich die 16 verbliebenen Teams im Achtelfinale um den Einzug in die nächste Runde. Aber wann steigt die DFB-Pokal-Auslosung für jene nächste Runde?

DFB-Pokal-Auslosung des Viertelfinals

Wie zuletzt üblich findet auch für das Viertelfinale die Auslosung im DFB-Pokal am Sonntag nach den Spielen statt. Am 9. Februar kannst du das Spektakel ab 18 Uhr live in der ARD-Sportschau verfolgen.

Moderator Alexander Bommes wird dann vermutlich aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit einer oder zwei Losfeen das Schicksal der dann noch verbliebenen Pokal-Teilnehmer verkünden.

DFB-Pokal im TV: Wo laufen die Spiele

Der DFB-Pokal wird zum einen im Pay-TV übertragen. Sky zeigt alle Spiele live und in der Konferenz.

Neun Partien pro Saison werden zudem live von der ARD übertragen. Dazu zählen je ein Spiel in Runde 1 und 2 sowie jeweils zwei Partien in Achtel-, Viertel- und Halbfinale und natürlich das Endspiel in Berlin am 23. Mai.

Neu in dieser Saison: Von Runde 1 bis zum Viertelfinale zeigt auch Sport1 pro Runde ein Spiel live.

Die weiteren Termine im DFB-Pokal

Viertelfinale: 3./4. März 2020

Halbfinale: 21./22. April 2020

Finale in Berlin: 23. Mai 2020

DFB-Pokal: Die Partien des Achtelfinals

Kaiserslautern - F. Düsseldorf

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig

Schalke 04 - Hertha BSC

Werder Bremen - Borussia Dortmund

B. Leverkusen - VfB Stuttgart

SC Verl - Union Berlin

Saarbrücken - Karlsruhe

FC Bayern München - 1899 Hoffenheim

DFB-Pokal: Die vergangenen 10 Finals