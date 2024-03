DFB-Pokal: Saarbrücken gegen Gladbach erneut vor Absage? Jetzt ist die Entscheidung gefallen

Das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach drohte erneut dem Regen zum Opfer fallen. Die Wetterprognose sorgte für große Sorgenfalten.

Für Dienstag (12. März) waren wieder Regenfälle in Saarbrücken gemeldet – und damit ging das Zittern bei Saarbrücken und Gladbach wieder los. Das Viertelfinale des DFB-Pokals wurde schon am 7. Februar abgesagt – damals sorgten starke Regenfälle dafür, dass der Platz unbespielbar war. Inzwischen ist die Entscheidung aber gefallen: Es kann gespielt werden.

DFB-Pokal: Wieder Regen vor Saarbrücken gegen Gladbach

Sieben Minuten vor Anpfiff fiel im Februar die Entscheidung: Platz unbespielbar, Viertelfinale abgesagt. Alle Fans befanden sich zu diesem Zeitpunkt schon im Stadion, doch stattfinden konnte die Partie nicht. Andauernde Regenfälle ließen regelrechte Pfützen auf dem Rasen entstehen. „Der Platz ist in einem desaströsen Zustand“, lautete damals das Urteil des angesetzten Schiedsrichters Florian Badstübner.

Das große Problem im Saarbrückener Ludwigsparkstadion: Es gibt keine Drainage, das Wasser kann also nicht richtig abfließen. Bei starken und länger andauernden Regenfällen kann dies zu einem größeren Problem werden. Inzwischen ist der Rasen zwar ersetzt worden, eine Drainage gibt es aber weiterhin nicht.

Deshalb ging auch am Dienstag der bange Blick gen Himmel. Der Wetterbericht ließ die Fans zittern, denn es ist schon wieder Regen angesagt. Der Deutsche Wetterdienst meldete für das Saarland: „Vormittag stark bewölkt bis bedeckt und oft leichter Regen oder Sprühregen. Am Nachmittag etwas nachlassend, lokal kurze Auflockerungen. Abends von Westen her erneut mäßiger Regen.“

Am Dienstagvormittag fand eine Platzbegehung statt. FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger (56) sagte nach der Begehung gegenüber der „Bild“: „Das Spiel kann heute Abend angepfiffen werden. Der Platz ist in einem deutlich besseren Zustand als noch gestern Abend.“ Die einzige Sorge: Pünktlich zum Anpfiff soll der Regen wieder einsetzen.

Rasen wird mehrfach geflickt

Schon am Freitag (8. März) fand eine Platzbegehung von Vertretern des DFB, des 1. FC Saarbrücken und der Stadt Saarbrücken statt. Die Stadt meldete danach: „Alle Beteiligten waren sich einig, dass sich der Rasen in einem für die Jahreszeit guten Zustand befindet. Die Pflegearbeiten seit dem Bielefeld-Spiel haben die gewünschte Wirkung erzielt, der Platz hat sich gut entwickelt.“ Beschädigte Rasensoden wurden ausgetauscht.

Das Heimspiel gegen Erzgebirge Aue konnte am Samstag (9. März) problemlos stattfinden. Nach Regenfällen in der Nacht zu Montag meldete die Stadt gegenüber „Bild“: „Am heutigen Nachmittag haben sich Vertreter des DFB, des 1. FC Saarbrücken und der Landeshauptstadt bei einer erneuten Begehung ein Bild vom Zustand des Rasens im Ludwigsparkstadion gemacht. Der Platz hat die unerwartet große Regenmenge der vergangenen Nacht gut verkraftet. Der Platz wäre aktuell bespielbar.“

Absage kaum möglich

Eine erneute Absage wäre für die Fans, die Vereine und den DFB eine Katastrophe. Ein erneutes Nachholspiel ist kaum realisierbar. Nächste Woche steht die Länderspielpause (18. – 26. März) an und schon am 2./3. April sollen die Halbfinal-Spiele stattfinden.