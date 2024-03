Sportschau (ARD): Große Bundesliga-Verkündung – Sender geht radikalen Schritt

Revolution in der Sportschau! Die ARD hat sich dazu entschieden, einen radikalen Schritt zu gehen. Betroffen davon ist die Sonntags-Sendungen, die künftig vorverlegt wird – zumindest online in der Mediathek.

+++ Sky vs. DAZN: Rechte-Hammer perfekt! Bundesliga-Fans dürfen jubeln +++

Um seine bestehenden Rechte maximal auszunutzen, hat sich die ARD dazu entschieden, mit der Sportschau neue Wege einzuschlagen. Digitale Nutzer dürfen sich freuen, Fernsehliebhaber müssen aber nicht um ihr Programm fürchten.

Sportschau (ARD) künftig 30 Minuten eher

Künftig gibt es die ersten Free-TV-Bilder der Sonntagsspiele aus der Bundesliga rund eine halbe Stunde eher zu sehen sein als bisher. Für gewöhnlich sind diese sonntags ab 21.45 Uhr in den Sportsendungen der Dritten Programme zu sehen. Dabei bleibt es auch – allerdings mit einem kleinen Zusatz.

+++ Sky lässt die Katze aus dem Sack – auf Kunden kommt eine absolute Neuheit zu +++

Bereits ab dem 10. März streamt die ARD die „Sportschau Fußball-Bundesliga“ bereits ab 21.15 Uhr exklusiv in der Mediathek und auf sportschau.de. Damit nutzt man seine Übertragungsrechte in Zukunft effizienter. Diese erlauben die Ausstrahlung nämlich eben schon ab viertel nach neun. Bisher „verschenkte“ man also 30 Minuten.

„Je früher, umso schöner“

„Je früher am Sonntagabend unsere Berichte von den aktuellen Spielen in der Fußball-Bundesliga für die Fans zu sehen sind, umso schöner ist es für sie“, erklärt Sportkoordinator Axel Balkausky den Schritt. „Deshalb freuen wir uns, in der ARD Mediathek und bei sportschau.de die Bundesliga-Sportschau jetzt online first umsetzen zu können.“

Besonders attraktiv ist das für Fans der Vereine, die sonntags um 19.30 Uhr spielen. Diese können quasi direkt im Anschluss bereits im Free-TV auf die Highlights und Zusammenfassungen zugreifen.

Weitere Nachrichten bekommst du hier:

Das betrifft zum Start den VfL Wolfsburg und Tabellenführer Bayer Leverkusen. Zuvor spielen an diesem Sonntag auch noch Bochum gegen Freiburg (15.30 Uhr) und Frankfurt gegen Hoffenheim (17.30 Uhr).