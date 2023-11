DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker: Hammer-Los für den BVB +++ Saarbrücken mit nächstem Kracher

Nach der 2. Runde ist vor dem Achtelfinale! Nachdem der DFB-Pokal unter der Woche für einige Überraschungen sorgte, steht nun die nächste Auslosung an. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund lost Parasportlerin Denise Schindler die Begegnungen.

Ein besonderes Augenmerk gilt natürlich dem 1. FC Saarbrücken, der im DFB-Pokal den großen FC Bayern München rausschmiss. Wer bekommt es als nächsten mit dem Drittligisten zu tun?

DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker

DFB-Pokal – die Begegnungen im Achtelfinale:

VfB Stuttgart – Borussia Dortmund

1. FC Saarbrücken – Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach – VfL Wolfsburg

Hertha BSC Berlin – Hamburger SV

FC 08 Homburg – St. Pauli

Bayer Leverkusen – SC Paderborn

1. FC Kaiserslautern – 1. FC Nürnberg

1. FC Magdeburg – Fortuna Düsseldorf

16.09 Uhr: Und damit machen wir den Deckel drauf. Wann die Spiele zeitgenau stattfinden, verkündet der DFB in den kommenden Tagen.

16.05 Uhr: Über das Los Eintracht Frankfurt freut man sich in Saarbrücken. Andersherum sollten die Frankfurter nach der Bayern-Pleite gewarnt sein…

15.59 Uhr: So schnell kann es gehen. Interessant: Es gibt mit Stuttgart – Dortmund und Gladbach – Wolfsburg zwei weitere Bundesliga-Duelle. Das Ausscheiden der Großen geht also auch in der nächsten Runde weiter.

15.58 Uhr: Und damit steht auch die letzte Begegnung: Magdeburg empfängt Fortuna Düsseldorf.

15.57 Uhr: Auch Kaiserslautern sucht einen Gegner für das Achtelfinale – und bekommt den 1. FC Nürnberg.

15.57 Uhr: NRW-Duell in Leverkusen. Bayer trifft auf Paderborn.

15.56 Uhr: Viertligist Homburg hat natürlich Heimvorteil. Und bekommt es dementsprechend daheim mit dem FC St. Pauli zu tun.

15.55 Uhr: Gefolgt vom Zweitliga-Kracher Hertha BSC Berlin – Hamburger SV.

15.55 Uhr: Die dritte Partie lautet Gladbach gegen Wolfsburg.

15.53 Uhr: Bayern-Bezwinger Saarbrücken trifft auf Eintracht Frankfurt. Das dürfte nicht minder stimmungsreich werden im Ludwigspark.

15.52 Uhr: Der Gegner ist Borussia Dortmund!

15.52 Uhr: Los geht es mit VfB Stuttgart….

15.49 Uhr: So. Es geht los. Sven Voss begrüßt als Moderator aus Dortmund.

15.43 Uhr: Ausgelost wird übrigens in der Halbzeit der Frauen-Partie Bayern München – VfL Wolfsburg. Aktuell läuft die 44. Minute.

15.27 Uhr: In knapp 20 Minuten geht es los. Es ist übrigens eines der schlechtesten Abschneiden der Bundesliga in der Geschichte. Zuletzt waren nur sechs Mannschaften im Achtelfinale vor 31 Jahren.

14.19 Uhr: Gespielt werden die Achtelfinals übrigens am 5. und 6. Dezember. Welche Partie wann genau stattfindet, entscheidet sich nach der Auslosung des DFB-Pokal.

13.23 Uhr: Die Auslosung beginnt ca. um 15.45 Uhr und wird vom ZDF übertragen. Losfee ist Parasportlerin Denise Schindler.

12.49 Uhr: Und auch der FC 08 Homburg aus Liga 4 freut sich auf die Auslosung. Auch sie sind überraschend noch dabei. Zwar wird heute nur aus einem Topf gelost, doch Homburg und Saarbrücken hätten als unterklassige Teams das Heimrecht – außer sie werden gegeneinander gelost.

12.23 Uhr: DIE Pokalgeschichte hat natürlich Saarbrücken geschrieben. Der Drittligist schoss mit einem Last-Minute-Tor Bayern München ab und wurde danach zu einem Jubelmeer. Geht das Pokal-Wunder weiter?

Sonntag, 12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die DFB-Pokal-Auslosung. Am Nachmittag findet die Auslosung für das Achtelfinale statt. Welche Begegnungen gibt es?