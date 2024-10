DFB verärgert Fans mit Nummern-Wirrwarr – und lüftet nebenbei brisantes Geheimnis

Die deutsche Nationalmannschaft ist zurück! Anfang Oktober steigt bereits die zweite Länderspielpause der noch jungen Saison. Die DFB-Auswahl trifft dabei in der Nations League zunächst auf Bosnien-Herzegowina und anschließend auf die Niederlande.

Über allem schwebte in letzter Zeit die Frage: Welchen Torwart stellt Bundestrainer Julian Nagelsmann auf? Nach dem DFB-Ende von Manuel Neuer und der Verletzung von Marc-Andre ter Stegen ist die Situation unklar. Mit einem Wirrwarr bei den Rückennummern hat der Verband das Geheimnis jetzt gelüftet.

+++ DFB-Absage schlägt hohe Wellen – jetzt haut Kapitän Kimmich auf den Tisch +++

DFB verkündet Rückennummern für Nations League

In der Nationalmannschaft herrscht aktuell hohe Fluktuation. Nicht nur wegen der bereits erwähnten Torwart-Rotation, sondern auch durch Verletzungen, Absagen und Nachnominierungen änderte sich der Kader von Nagelsmann immer wieder. So rückte etwa Robin Gosens für den verletzten David Raum nach (hier mehr zur Verletzung lesen).

So musste der Verband noch einige Änderungen an den Rückennummern für die kommenden Spiele vornehmen. Am Mittwoch (9. Oktober) verkündete der DFB dann die endgültige Entscheidung. Neu-Stürmer Tim Kleindienst trägt bei beiden Spielen beispielsweise die 9, Mainz-Stürmer Jonathan Burkardt „leiht“ sich die 10 des verletzten Jamal Musiala.

Die Nummern-Rotation sorgt bei einigen Fans für Missmut. „Dieses ständige Wechseln der Rückennummern ist nervig. Da macht der Trikotkauf keinen Spaß und verliert an Bedeutung“, schreibt einer beispielsweise bei „X“. Allerdings geben die Regeln vor, dass die Rückennummern bei der Nationalmannschaft durchnummeriert sein müssen. Für „eigene“ Nummern ist da bei Spielern wie Burkardt und Kleindienst kein Platz.

Torwart-Rotation bestätigt

Mit der Herausgabe der Rückennummern bestätigt der DFB zudem auch die anstehende Rotation auf der Torhüter-Position. Julian Nagelsmann will sich sowohl Alexander Nübel als auch Oliver Baumann genau angucken.

So wird Nübel in der Partie gegen Bosnien-Herzegowina auflaufen und auf dem Rücken die 1 tragen. Baumann dagegen bekommt die 12. Wenige Tage später ist gegen die Niederlande aber alles umgekehrt.

Mehr von uns liest du hier:

Wie der Verband bekanntgab, wird dann Baumann die 1 bekommen und Nübel mit der 12 höchstwahrscheinlich auf der Bank Platz nehmen. Der Trikotkauf war für Fußballfans jedenfalls schon einfacher – und zuverlässiger.