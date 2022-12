DFB-Team am Boden – ausgerechnet ER lacht Tränen über das WM-Aus

Das war ja klar! Das Deutschland-Spiel war noch nicht abgepfiffen, da hagelte es auch schon Häme und Spott von allen Seiten. Das Aus bei der WM 2022 – es ist ein gefundenes Fressen für die Rivalen und Kritiker des DFB-Teams.

Am lautesten lachte natürlich ein Engländer. Gary Lineker, der dem Team des DFB einst Unbesiegbarkeit attestierte, amüsierte sich nach Deutschlands WM-Ausscheiden köstlich – und griff seinen altbekannten Spruch wieder auf.

DFB: Deutschland raus, Lineker lacht sich tot

„Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen.“ Dieses Zitat kennt jeder Fußballfan – in Deutschland wie in England. Inzwischen ist das nicht nur 22 Jahre alt, sondern ganz offensichtlich auch überholt.

Deshalb hat der Urheber seine wohl berühmtesten Worte jetzt ergänzt. Nach der nächsten bitteren WM-Blamage des Erzrivalen dauerte es nur wenige Minuten, bis Lineker seinen Spott über Deutschland ausgoss. Auf Twitter schrieb er die neue Fassung seines legendären Spruchs: „Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Wenn sie die Gruppenphase überstehen.“

Lineker erweitert berühmten Spruch über Deutschland

Fies genug. Doch dazu gab es noch ein Video. Es ist ein Ausschnitt einer beliebten britischen Sport-TV-Show. Er zeigt England-Legende Lineker zusammen mit den Ex-Stars Alan Shearer und Micah Richards, wie sie unter Tränen vor Lachen in sich zusammenbrechen.

Danke, Gary! Hat nicht genug weh getan. Gut, dass du immer noch einen auf Lager hast. Leider muss auch der krasseste DFB-Fan eingestehen: Die Engländer haben uns in den letzten Jahren nicht nur überholt, sondern überrundet. Während die Deutschen von einer Peinlichkeit in die nächste stolpern, ist England Titelaspirant und wird diesem Ruf auch gerecht.

Sogar ihren Elfmeterschießen-Fluch haben sie beim Heim-Finale der EM 2021 besiegt und den Fußball „nach Hause“ gebracht. Ach ne, warte…