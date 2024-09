DFB: Zuschauer trauen ihren Augen kaum – Nagelsmann-Elf vollbringt krasse Wende

Mit einem Feuerwerk meldet sich die deutsche Nationalmannschaft zurück! Das Zugpferd des DFB hat das bittere Aus bei der Heim-Europameisterschaft verdaut. Im ersten Spiel nach dem Turnier bekommen das die Ungarn mal so richtig zu spüren.

Die DFB-Elf um Jamal Musiala und Florian Wirtz brennt ein Feuerwerk der guten Laune und Leistung ab. Am Ende steht nicht nur ein 5:0-Sieg zum Auftakt in die Nations League (hier mehr dazu lesen), sondern auch die Gewissheit, dass die Mannschaft von Julian Nagelsmann eine krasse Wende vollbracht hat.

DFB: Wirtz und Musiala verzaubern alle

Was ist mit diesem Duo bei der Weltmeisterschaft in zwei Jahren möglich? Diese Frage stellen sich spätestens jetzt alle deutschen Fußball-Fans. Florian Wirtz (ein Tor, eine Vorlage) und Jamal Musiala (ein Tor, drei Vorlagen) verzücken das Publikum in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena.

Das erste Spiel der neuen DFB-Ära hätte kaum besser laufen können. Nach den Abschieden von Manuel Neuer, Thomas Müller, Toni Kroos und Ilkay Gündogan dürfte jedem klar sein, wer künftig die Gesichter der deutschen Nationalmannschaft sind. Doch es gab eine weitere Erkenntnis.

Wieder eine Einheit

Das Gefühl, dass Mannschaft und Fans endlich wieder eine Einheit bilden, hatte es bereits während der EM gegeben. Dass das erwähnenswert war, zeigte, wie schwer das Verhältnis zwischen Nationalmannschft und Zuschauern viele Jahre lang war. Doch auch wenn beim Heimturnier bereits im Viertelfinale Schluss war: Das Band zwischen Spielern und Fans hat gehalten.

Für Nations-League-Verhältnisse war die Stimmung im Stadion grandios. Minutenlang nach Abpfiff skandierten die Fans „Oh, wie ist das schön“. Dass ein Sieg in der so verlachten Nations League mal derartig gefeiert werden würde – für diese Prognose hätte man noch vor einem Jahr ungläubige Blicke geerntet.

Doch Nagelsmann und Co. haben es nicht nur geschafft, die Fans wieder hinter sich zu bringen, sondern sie auch dort zu halten. Derartige Stimmung und Feierei bei einem Spiel abseits eines großen Turniers dürfte es in dieser Form wohl auch noch nicht oder nicht so oft gegeben haben.

DFB hofft auf neue Ära

Und so dürften sich in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich Hoffnungen entwickeln, dass man bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko etwas reißen kann. Das Potenzial hat die Mannschaft mit Wirtz und Musiala dafür auf jeden Fall.