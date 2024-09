ZDF: Jetzt ist es offiziell! Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans

Die Übertragungsrechte – sie sind unter Fußball-Fans seit Jahren DAS Streitthema. Immer mehr Anbieter drängten auf den Markt, immer mehr Abos waren vonnöten, um alles zu sehen. Darunter litten auch die öffentlich-rechtlichen Sender wie das ZDF, die beinahe nichts mehr live zeigen können.

In Sachen Champions League ist dem ZDF nur noch ein ganz kleiner Teil an Rechten geblieben. Jetzt verkündet der Sender jedoch gute Nachrichten. Immerhin muss man keinen weiteren Verlust verkraften.

ZDF zeigt weiter Champions League

In der Champions League steht eine Zeitenwende an. Entgegen aller Kritik boxte die UEFA eine Reform der Königsklasse durch. Keine acht Gruppen mehr, mehr Teams, mehr Spiele – alles im Zeichen einer noch besseren Vermarktung. An der Übertragungslandschaft in Deutschland ändert das aber erstmal nichts!

DAZN ist weiterhin der Chef im Ring, zeigt 186 von jetzt 203 Spielen exklusiv. Dazu gesellt sich Amazon Prime, das die übrigen 17 Partien zeigt – wie gehabt ein Spiel pro Dienstagabend. Live darf das ZDF zwar bis zum Finale keine einzige Partie übertragen, aber die Highlights gibt es weiterhin im Free-TV.

Rechte verlängert

Wie der Sender verkündete, habe man eine entsprechende Einigung erzielt und die bisher geltenden Rechte für drei weitere Jahre bis 2027 verlängert. Konkret darf das Zweite Deutsche Fernsehen damit Mittwoch-Abends – also wenn alle Spiele eines Spieltags vorbei sind – die Zusammenfassungen zeigen.

Auch in der neuen Saison bleibt es dabei, dass die Zusammenschnitte der Spiele um 23 Uhr gezeigt werden. Mit gleich fünf deutschen Mannschaften (unter anderem CL-Finalist Borussia Dortmund) ist das Starterfeld der Bundesliga so spannend und interessant wie noch nie.

ZDF erreicht Ziel

Damit hat das ZDF sein Ziel erreicht und die Free-TV-Stellung der Champions League verteidigt. „Das ZDF bleibt eine wichtige Adresse für Königsklassen-Fußball im Free-TV“, so Sportchef Yorck Polus.

Am Ende der Saison darf das ZDF dann auch wie gewohnt das Finale live übertragen. 2025 steigt dies an einem aus deutscher Sicht ebenfalls besonderem Ort: der Münchener Allianz-Arena.