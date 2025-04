„Wer weiß denn sowas XXL“ – Zuschauern stößt Eltons Abschied bitter auf – „Schade“

Ein Kapitel Fernsehgeschichte geht zu Ende: Nach zehn Jahren voller Lacher, kniffliger Fragen und kultiger Momente heißt es Abschied nehmen – von Quizmaster Elton. Am Samstagabend (26. April) flimmert die XXL-Ausgabe von „Wer weiß denn sowas?“ über die Bildschirme. Doch diesmal geht es nicht nur um das große Finale der Staffel, sondern auch um einen besonders schweren Moment für Fans und Kollegen.

Schließlich sind „Wer weiß denn sowas?“ und Elton seit Tag eins miteinander verbunden. Das geht auch an den Zuschauern nicht spurlos vorbei.

Elton nimmt Abschied von „Wer weiß denn sowas?“

Seit dem Start der beliebten ARD-Show war Elton fester Bestandteil des Erfolgsrezepts. Gemeinsam mit Moderator Kai Pflaume und Teamkapitän Bernhard Hoëcker prägte er ein ganzes Quizzeitalter. Nun aber ist klar: Elton hängt das Quizzen an den Nagel. In einer Pressemitteilung erklärt er die Gründe: „Die Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen. Aber ich möchte in Zukunft einfach mehr Zeit für meine Familie, Freunde und vor allem für mich haben.“

Kurz nach Auftakt der XXL-Ausgabe lassen die Reaktionen der Zuschauer nicht lange auf sich warten. Besonders auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) zeigen Fans ihre Emotionen:

„Ein letztes Mal ‚Wer weiß denn sowas?‘ mit Elton.“

„Heute leider das letzte Mal mit Elton.“

„Schade das Elton bei ‚Wer weiß denn sowas?‘ aufhört. Ohne ihn ist es dann einfach nicht das Gleiche. Bin gespannt auf die Nachfolger.“

Elton blickt auf Quiz-Karriere zurück

Elton blickt wehmütig, aber dankbar zurück: „Alles, was Rang und Namen hat, war bei uns zu Gast. Wir haben die verrücktesten Fragen gestellt bekommen. Es war einfach ein riesiger Spaß, Teil dieser Show zu sein – und vor allem eine Ehre, Abend für Abend so viele Zuschauer zu unterhalten.“

Nun ist es an der Zeit für einen neuen Lebensabschnitt, doch für Fans bleibt eines sicher: Elton hat Quiz-Geschichte geschrieben!

Auch wenn Elton nun seinen Platz räumt, bleibt „Wer weiß denn sowas?“ in der ARD erhalten. Nach einer Sommerpause wird die beliebte Quizshow voraussichtlich im Oktober 2025 mit neuen Folgen zurückkehren. Bis dahin übernimmt „Gefragt – Gejagt“ mit Alexander Bommes die Rätselbühne am Vorabend.