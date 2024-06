Deutschland – Ungarn im Live-Ticker: Vor zweitem EM-Spiel – DFB-Team löst Chaos aus

Vorhang auf für die nächste Runde bei der diesjährigen EM! Am zweiten Spieltag heißt es in der Gruppe A Deutschland gegen Ungarn. Nach dem überragenden Auftakt ins Turnier wollen die Jungs von Julian Nagelsmann unbedingt nachlegen.

Allerdings hat sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass das zweite Spiel für die DFB-Elf am gefährlichsten ist. Ein Rückschlag bei Deutschland gegen Ungarn soll deshalb unbedingt vermieden werden – auch für die EM-Stimmung im eigenen Land.

Deutschland – Ungarn im Live-Ticker – EM-Rückschlag?

Auch wenn Ungarn als schwierigerer Gegner als Schottland gilt – Deutschland ist der haushohe Favorit. Kann die Mannschaft dem Druck standhalten? Mit unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden

Deutschland – Ungarn -:- (-:-)

Tore:

Noch kein Deutschland-Trikot für die EM 2024? Hier gibt’s alle Varianten

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

15.41 Uhr: Die erste EM-Begegnung des Tages läuft bereits. In Hamburg stehen sich Kroatien und Albanien gegenüber. Derzeit führen die Albaner mit 1:0.

14.41 Uhr: In aller Munde sind derzeit natürlich Jamal Musiala und Florian Wirtz – das neue deutsche Superduo. Beide verstehen sich auf und neben dem Platz blendend, wecken Erinnerungen an Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski. Und die beiden wurden letztlich ja immerhin Weltmeister. Was auf Musiala und Wirtz noch wartet?

EM-Chaos in Stuttgart

13.37 Uhr: Welche Euphorie der Sieg der Nationalmannschaft ausgelöst hat, zeigt sich heute in Stuttgart. Die Stadt rechnet mit einer regelrechten Fan-Flut. Bis zu 150.000 Fans werden erwartet. Das sorgt natürlich für Chaos in der Stadt. Neben den Zuschauern, die Karten fürs Stadion ergattern konnten, wollen natürlich auch tausende Fans beim Public-Viewing dabei sein.

Zudem ist die Begegnung als Risikospiel eingeordnet worden – wegen gewaltbereiter Hooligans aus der Ukraine. Die strengen Sicherheitsauflagen führen dazu, dass zahlreiche Straßen abgeriegelt wurden. So ist seit 13 Uhr auch der Cityring in Stuttgart dicht. Das soll bis 18 Uhr so bleiben.

13.01 Uhr: Ganz anders die Stimmung bei den Ungarn. Die erlebten zum Auftakt in die EM ein Desaster. Mit 1:3 verlor die Mannschaft um Star-Spieler Dominik Szoboszlai ihr erstes Spiel gegen die Schweiz. Gegen die DFB-Elf steht man also schon mit dem Rücken zur Wand.

Weitere Nachrichten liest du hier:

12.23 Uhr: Zum Auftakt spielte sich die DFB-Elf in einen Rausch. Schottland hatte nicht den Hauch einer Chance. Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, Niclas Füllkrug und Emre Can sorgten für fünf, teils sehenswerte Tore. Einziger Wermutstropfen: das Eigentor von Antonio Rüdiger.

Mittwoch, 19. Juni, 12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Spieltag bei dieser EM. Für Deutschland steht heute die Mannschaft aus Ungarn auf dem Programm. Gibt es den nächsten Sieg?