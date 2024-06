Deutschland – Ungarn: Provokantes Plakat! Ungarische Fans mit deutlicher Ansage an Deutschland

Das Lied „L’Amour Toujours” von Gigi D’Agostino sorgte in den vergangenen Wochen und Monaten für riesige Diskussionen. Der Kult-Hit wurde für rechte Parolen umgedichtet und auf diversen Veranstaltungen und Volksfesten gesungen und gespielt. Nun rückte der Interpret des Songs im Rahmen des EM-Spiels Deutschland – Ungarn in den Vordergrund.

Denn die ungarischen Fans hatten sich für das Spiel gegen den Gastgeber wohl genau vorbereitet. Im Form eines provokanten Plakates richteten sich die Ungarn an Deutschland. „L’Amour Toujours” von Gigi D’Agostino wurde auch bei Deutschland – Ungarn zum Thema.

Deutschland – Ungarn: Fans präsentieren „Free Gigi“-Banner

Der Song wurde bereits bei vielen Volksfesten verboten. Auch in den Fanmeilen darf „L’Amour Toujours” nicht abgespielt werden. Das Lied ist nach all den Skandalen und Vorfällen für den Großteil der Deutschen auf die Blacklist gewandert – trotz des Kultstatus, den das Lied über Jahrzehnte innehatte. Bis es für rechte Parolen umgedichtet wurde und es sich erschreckend rasant verbreitet hat.

Doch die ungarischen Fans stören sich an dem Lied offenbar ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil: Die Gästefans setzten sich mit einem Banner für den Künstler des Kulthits ein. „Free Gigi“ hieß es auf dem Plakat. Dazu ist ein großes Bild des 56-jährigen Italieners zu sehen.

++ Deutschland – Ungarn: Ärger bei Fanmarsch – mit bitteren Folgen ++

Schon bei dem Fanmarsch der Ungarn, den die Fans vor dem Spiel geplant hatten, hielten sie dieses Plakat hoch. Dazu stimmten die Ungarn immer wieder die Melodie des Songs an. Die Ungarn setzen damit ein klares Zeichen für das Lied und gegen das Verbot des Kultsongs.

Die ungarischen Fans hatten für das Spiel gegen Deutschland ein besonderes Banner vorbereitet: „Free Gigi“ hieß es auf dem Plakat. Foto: IMAGO/Jan Huebner

D’Agostino mit klarem Statement: „Eine Hymne an die Liebe“

Nach dem Pfingstwochenende machte das Lied so richtig Schlagzeilen. Im Kultclub „Pony“ wurde das Lied gespielt und Sylturlauber hatten sich beim Singen der rechten Parolen gefilmt. Das Video ging viral. Sogar D’Agostino selbst äußerte sich schließlich zu dem Verbot seines Liedes. „Mein Lied hat doch nichts mit Rassismus zu tun. Es ist eine Hymne an die Liebe. Ich verstehe nicht, welches Problem das lösen soll, wenn man ein Lied zensuriert, das die Liebe feiert“, so der Italiener.

Weitere News:

Nach vielen Diskussionen und kontroversen Debatten hatte die UEFA das Lied offiziell für die EM 2024 gestrichen. Die ungarischen Fans ließen sich ihren Auftritt mit Bezug auf den Song jedoch nicht nehmen.