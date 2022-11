Deutschland – Spanien: Irrer Özil-Protest! Deutliche Provokation Richtung DFB-Team

Jetzt mischen sich auch die Kataris ein! Der Zoff um die „One Love“-Binde zieht immer weitere Kreise und war plötzlich auch bei Deutschland – Spanien wieder Thema.

Zahlreiche katarische Zuschauer präsentierten bei Deutschland – Spanien plötzlich Bilder von Mesut Özil, zeigten dabei die „Mund-Geste“, mit der das DFB-Team zuvor gegen die FIFA protestiert hatte.

Deutschland – Spanien: Özil-Provokation im Stadion

Eine deutliche Provokation Richtung DFB und deutsche Mannschaft. Die Kataris spielen damit offenbar auf den Eklat um Özils Erdogan-Foto und den anschließenden Nationalelf-Rücktritt an. Der Weltmeister hatte dabei deutliche Rassismus-Vorwürfe gegen den DFB geäußert.

„Ich bin Deutscher, wenn ich gewinne, und ein Einwanderer, wenn ich verliere“, schrieb Özil damals. Nun greifen Fans diesen Vorfall wieder auf. Die Özil-Fotos mit Mund-zu-Geste dürften als Retourkutsche auf den Streit um die „One Love“-Binde und den öffentlichen Zoff mit der FIFA zu verstehen sein. Die genaue Botschaft bleibt aber unklar.

Zwischen dem DFB und der FIFA ist seit Turnierstart ein heftiger Zoff im Gange. Seit dem Skandal um die One-Love-Binde liegen die beiden Verbände im Clinch. Für den DFB bahnt sich bereits der nächste Ärger an. Der Verband missachtete am Tag vor Deutschland – Spanien eine Anweisung der FIFA und dürfte dafür bald Konsequenzen spüren.

DFB verweigert FIFA-Anweisung

Wie üblich bei der WM 2022 stellten sich die Nationaltrainer von Deutschland und Spanien am Tag vor dem Duell auf einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten. Unüblich war dagegen die Besetzung auf dem Podium.

Die FIFA gibt vor, dass neben dem Trainer auch ein Spieler aus der Startelf auf der PK sein muss. Hansi Flick saß am Samstag jedoch allein am Mikrofon. Ein klarer Verstoß gegen die Turnierregeln des Weltverbandes.

Flick ohne Spieler bei Pressekonferenz

Eine Geldstrafe dürfte die Folge sein. Doch warum verzichtete der DFB auf die PK-Teilnahme eines Spielers?

Hansi Flick erklärte: „Wir wollen einfach keinem Spieler zumuten, hier so lange zu fahren.“ Das Medienzentrum der WM 2022 ist in Doha, die deutsche Mannschaft hatte ihr Abschlusstraining nahe des Teamhotels in Al-Shamal, knapp anderthalb Autostunden entfernt.

„Wir haben morgen ein wichtiges Spiel für uns und ich habe gesagt: Ich mache das alleine. Alle Spieler von 1 bis 26 sind wichtig. Die sollen sich in der wichtigen Phase auf das Training heute Abend vorbereiten.“

Mehr aktuelle News:

„Wir sind enttäuscht, denn wir haben ein richtig gutes Medienzentrum. Dort hätte man es auch gut machen können“, stellt Flick klar. Fest steht aber auch: Der DFB suchte sich das Quartier weitab des Medienzentrums selbst aus – und residiert als einzige der 32 WM-Teilnehmer weit von Doha entfernt.

Erholung für die Spieler vor Deutschland – Spanien, aber auch neuer drohender Ärger für den DFB. Dass diese Entscheidung bei der FIFA nicht auf Gegenliebe stoßen dürfte, ist klar. Ob der DFB nach dem „Binden-Skandal“ nun absichtlich die Konfrontation sucht?