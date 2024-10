Deutschland – Niederlande: Jetzt herrscht Gewissheit! Nagelsmann sorgt für Novum

Es ist geschafft! Deutschland besiegt die Niederlande mit 1:0 und bucht damit vorzeitig das Ticket für das Viertelfinale der Nations League. Damit schafft Bundestrainer Julian Nagelsmann das, was vor ihm noch keinem gelang.

Der knappe Sieg gegen die Niederlande reicht Deutschland, Platz zwei ist jetzt schon mindestens sicher. Für die DFB-Elf ist das nach der ordentlichen Europameisterschaft der nächste Meilenstein.

Deutschland – Niederlande: DFB-Team erstmals in der K.O.-Phase

Deutschland und die Nations League – das waren bislang überhaupt keine Freunde. Deutschland konnte bei dem 2018 neu eingeführten Turnier noch keine Bäume ausreißen, verpasste immer die K.O.-Phase und vermied einmal den Abstieg sogar nur wegen einer Ligen-Revolution.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat nun endlich die Wende geschafft und das zahlt sich auch in der Nations League aus. Gegen die Niederlande siegte Deutschland am Montagabend (14. Oktober) mit 1:0 durch den Treffer von Jamie Leweling. Damit steht die DFB-Elf nach vier Spieltagen bei drei Siegen und einem Remis.

Das reicht der deutschen Nationalmannschaft zum vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale. Die Niederlande und Ungarn stehen aktuell bei noch zwei ausstehenden Partien bei fünf Punkten. Weil die deutschen Gegner im nächsten Spiel direkt aufeinandertreffen, kann Deutschland nicht mehr von beiden Nationen überholt werden.

Nations League kann entscheidend sein

Das Viertelfinale der Nations League steht Ende März an. Sollte Deutschland dort weiterkommen, würde man im Sommer am Final Four teilnehmen. Und das könnte sich auch in Bezug auf die Weltmeisterschaft auszahlen. Die besten vier Teams der Nations League bekommen einen Startplatz im Playoff-Turnier für die WM, wenn die Qualifikation nicht über den klassischen Weg gelingt.

Zudem werden die Gruppensieger, -zweiten und -dritten der Liga A zwingend in Vierergruppen gelost. Das liegt daran, dass die Entscheidungsspiele der Nations League zeitgleich zu den ersten vier Spieltagen der WM-Qualifikation angesetzt sind.